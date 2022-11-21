«Ми хочемо пива!»: фанати збірної Еквадору вигадали перший гімн мундіалю (відео)
Вболівальники з Південної Америки вимагали повернути алкоголь на стадіони Катару
Фанати збірної Еквадору вимагали повернути алкоголь на стадіони Чемпіонату світу-2022. Про це повідомляє «Главком».
Під час матчу проти Катару вони влаштували скандування: «Ми хочемо пива, ми хочемо пива».
La hinchada #ECU ya tiene el primer hit del #FIFAWorldCup : “Queremos cerveza, queremos cerveza” pic.twitter.com/Pk91fYLug5Будь ласка, читайте текст після реклами— Javier Lanza (@javierlanza) November 20, 2022
Раніше ФІФА і влада Катару прийняли рішення, що пиво не продаватимуть на стадіонах ЧС-2022.
У неділю, 20 листопада, стартував Чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Першим поєдинком мундіалю стало протистояння між господарями турніру та збірною Еквадору.
Матч пройшов у місті Ель-Хаур на стадіоні «Аль-Байт». Дубль Еннера Валенсії у першому таймі приніс перемогу Еквадору (2:0).
Раніше стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу.
Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.
Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.
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