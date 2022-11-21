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«Ми хочемо пива!»: фанати збірної Еквадору вигадали перший гімн мундіалю (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Ми хочемо пива!»: фанати збірної Еквадору вигадали перший гімн мундіалю (відео)
На стадіонах в Катарі не продають пиво
фото з відкритих джерел

Вболівальники з Південної Америки вимагали повернути алкоголь на стадіони Катару

Фанати збірної Еквадору вимагали повернути алкоголь на стадіони Чемпіонату світу-2022.  Про це повідомляє «Главком».

Під час матчу проти Катару вони влаштували скандування: «Ми хочемо пива, ми хочемо пива».

Раніше ФІФА і влада Катару прийняли рішення, що пиво не продаватимуть на стадіонах ЧС-2022.

У неділю, 20 листопада, стартував Чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Першим поєдинком мундіалю стало протистояння між господарями турніру та збірною Еквадору.

Матч пройшов у місті Ель-Хаур на стадіоні «Аль-Байт». Дубль Еннера Валенсії у першому таймі приніс перемогу Еквадору (2:0).

Раніше стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу.

Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.

Читайте також: Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу
Теги: Еквадор пиво ЧС-2022 Катар навколофутбол

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