«Ми хочемо пива!»: фанати збірної Еквадору вигадали перший гімн мундіалю (відео)

На стадіонах в Катарі не продають пиво

Вболівальники з Південної Америки вимагали повернути алкоголь на стадіони Катару

Фанати збірної Еквадору вимагали повернути алкоголь на стадіони Чемпіонату світу-2022. Про це повідомляє «Главком».

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Під час матчу проти Катару вони влаштували скандування: «Ми хочемо пива, ми хочемо пива».

La hinchada #ECU ya tiene el primer hit del #FIFAWorldCup : “Queremos cerveza, queremos cerveza” pic.twitter.com/Pk91fYLug5 Будь ласка, читайте текст після реклами — Javier Lanza (@javierlanza) November 20, 2022

Раніше ФІФА і влада Катару прийняли рішення, що пиво не продаватимуть на стадіонах ЧС-2022.

У неділю, 20 листопада, стартував Чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Першим поєдинком мундіалю стало протистояння між господарями турніру та збірною Еквадору.

Матч пройшов у місті Ель-Хаур на стадіоні «Аль-Байт». Дубль Еннера Валенсії у першому таймі приніс перемогу Еквадору (2:0).

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Раніше стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу.

Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.