Матч-відкриття Чемпіонату світу з футболу завершився «побиттям» господарів

В першому турі групи «А» Чемпіонату світу-2022 Катар провів матч з Еквадором

Господарі мундіалю збірна Катару пропустила два голи від суперників з Еквадору. Обидва голи були забиті ще у першому таймі. Про це повідомляє «Главком».

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Матч пройшов на стадіоні «Ель-Байт» у місті Ель-Хаур. Обслуговував поєдинок арбітр – Даніеле Орсато з Італії.

Катар – Еквадор 0:2

Голи: Валенсія, 16(пен), 31

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Відзначимо, це перший випадок в історії чемпіонатів світу, коли організатор турніру програв матч-відкриття. До цього було 16 перемог та 6 нічиїх.

Букмекери вважали фаворитом збірну Еквадору і не помилились у своїх прогнозах.

Раніше повідомлялось, що Катар витратив на організацію мундіалю шалені гроші.

Також стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу.

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Нагадаємо, що Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу.

Відзначимо, президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

До слова, УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.

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