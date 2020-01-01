Президент ФФУ переконаний, що 2019 й рік був найбільш визначним в історії вітчизняного футболу



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Андрій Павелко підбив підсумки року

2019 рік став найяскравішим за всю історію українського футболу, зазначив президент УАФ, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко в новорічному привітанні, розміщеному на його сторінці у facebook:

«Важко визначити, яка з наших перемог була ключовою: чи то неймовірний тріумф збірної U-20, чи золото дефлімпійців на чемпіонаті Європи, чи вихід нашої жіночої збірної з футзалу до «Фіналу чотирьох» континентальної першості, чи перемога нашої «молодіжки» на Турнірі Лобановського, на яку ми чекали 10 років, чи путівки до еліт-раунду кваліфікації чемпіонату Європи збірних U-17 та U-19, чи неймовірні емоції, які подарувала нам національна збірна, пробившись на ЧЄ-2020 із першого місця».

За словами президента асоціації, окрім спортивних перемог, 2019 рік став також роком перемог поза межами футбольного поля. Зокрема, ідеться про так звану «справу Мораеса», виграну юристами УАФ.

Окрім того, Андрій Павелко нагадав, що 2019-й став роком, коли багато чого в українському футболі вдалося зробити вперше. Зокрема, це запровадження системи VAR та матч національної збірної в Запоріжжі, який розширив географію виступів головної команди країни.

Слід відзначити й підтримку дитячо-юнацького футболу, про що також згадав президент УАФ у новорічному привітанні.

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Нагадаємо, що у 2019 році збірна України U-20 під керівництвом Олександра Петракова сенсаційно здобула золото чемпіонату світу. За свою перемогу футболісти та тренерський штаб команди отримали рекордну кількість призових — 1 000 000 USD. Також уперше за всю історію українського футболу призові отримали перші тренери майбутніх чемпіонів світу.

Історичним стало й досягнення головної команди країни, яка вийшла до фінальної частини Євро-2020 із першого місця у групі, обігравши чинного чемпіона Європи — Португалію. Окрім того, національна збірна України під керівництвом Андрія Шевченка протягом року не програла жодного поєдинку.