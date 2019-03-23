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    Віталій Кличко обговорив проведення чемпіонату світу з міні-футболу у Києві з керівниками всесвітньої федерації

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    Віталій Кличко обговорив проведення чемпіонату світу з міні-футболу у Києві з керівниками всесвітньої федерації
    kiev.klichko.org

    Столиця України змагається з заявкою Дакару (Сенегал) за організацію престижного турніру

    Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з керівниками всесвітньої федерації міні-футболу (WMF) та обговорив можливість проведення чемпіонатів світу серед чоловіків та жінок у Києві в 2021 році. Саме заявка Києва потрапила у фінальний етап відбору разом з заявкою Дакару (Сенегал). Остаточне голосування щодо міста-господаря чемпіонату виконавчий комітет WMF проведе 30 червня цього року.

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    «Київ – дуже привітне і гарне місто. З кожним роком до нас приїжджає все більше туристів, відбувається все більше масштабних заходів - культурних, спортивних, - відзначив Кличко. - Ми оновлюємо інфраструктуру столиці. Зокрема, і спортивну - облаштовуємо футбольні поля, відкриваємо нові стадіони, спортивні школи, встановлюємо спортивні майданчики в парках та зонах відпочинку», - наголосив Віталій Кличко. 

    Також наприкінці минулого року отримано позитивний висновок експертизи для створення в Гідропарку «Міста Спорту» - дитячої академії з футболу на 200 місць. Саме там планують згодом проводити великі футбольні змагання. Для цього побудують два стандартних поля з футболу, бейсбольне поле, рекреаційний центр та критий манеж для міні-футбольного поля.

    Репетицією чемпіонату світу може стати турнір з міні-футболу на Кубок мера Києва- 2019 за участі команд Великобританії, Швейцарії, Ірландії, Молдови та України, який заплановано на  24-26 травня цього року.

    Під час зустрічі Філіп Джуда - президент всесвітньої федерації міні-футболу та Зорица Хофман - генеральний секретар всесвітньої федерації міні-футболу вручили меру Віталію Кличку золоту бутсу.

    Нагадаємо, літом 2018 року Київ прийняв чемпіонат Європи з міні-футболу. Тоді 20 найкращих збірних Європи та їх вболівальники змогли оцінити якість проведення таких турнірів в столиці. За підсумками турніру «Гідропарк- Арену» визнано одним з найкращих у Європі стаціонарних стадіонів для масового аматорського міні-футболу. А територію Долобецького острову та міській пляж «Венеція» - найкращою рекреаційною зоною, де відбувалися подібні заходи в європейських столицях. Саме  вдале проведення Євро-2018 дозволило Києву подати заявку на проведення чемпіонату світу з міні-футболу в 2021 році. 

    Також навесні минулого року в столиці України відбувся фінал Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками проведення якого керівництво УЄФА назвало київський фінал – одним з найкращих щодо організації всіх заходів цієї масштабної події.

    Джерело: kiev.klichko.org

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