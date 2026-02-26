Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юнацька збірна України із футзалу зіграла другий товариський матч проти Португалії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Юнацька збірна України із футзалу зіграла другий товариський матч проти Португалії
Україна поступилася Португалії

У першому матчі з Португалією підопічні Ігоря Москвичова здолали своїх суперників – 4:2

У передмісті Лісабона, Кашіаші, юнацька збірна України U-18 із футзалу зіграла другий товариський поєдинок зі збірною Португалії U-17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Напередодні в першому матчі підопічні Ігоря Москвичова здолали своїх суперників – 4:2. Зустріч на «Арена Португал» українці розпочали дещо гірше. Уже на 2-й хвилині Рікардо Дуарте за допомогою рикошету від Артема Малиновського відкрив рахунок. На останній хвилині першого тайму він же скористався обрізкою нашого захисника, вийшов віч-на-віч із воротарем і оформив дубль.

Після перерви синьо-жовті змогли скоротити відставання. На 30-й хвилині Максим Гайдучик вколотив м'яч у порожні ворота. На жаль, більшого українці досягти не змогли.

Отже, 1:2 – поразка збірної України.

Товариський матч юнацьких збірних із футзалу

Португалія (U-17) – Україна (U-18) – 2:1 (2:0)

  • Голи: Дуарте (2, 20) – Гайдучик (30).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підопічні Ігоря Москвичова здолали португальців
Юнацька збірна України із футзалу переграла Португалію у товариському матчі
Вчора, 09:57
Підготовку до поєдинків з Францією наші дівчата проходили на навчально-тренувальному зборі в Ужгороді
Жіноча збірна України з футзалу проведе два товариські поєдинки з Францією
17 лютого, 11:10
Гравець збірної Вірменії та «ЛКС» Артур Мелконян (п'ятий ліворуч) бере участь у вшануванні ліквідованого окупанта
Вірменський футзаліст, який на Євро грав з Україною, нещодавно вшановував ліквідованого окупанта
2 лютого, 14:55
Україна поступилася Франції на футзальному Євро
Україна зазнала поразки в чвертьфіналі Євро-2026 з футзалу
31 сiчня, 19:16
Пряму трансляцію поєдинку Україна – Франція забезпечить платформа Megogo
Україна – Франція: де дивитися чвертьфінал Євро-2026 з футзалу
31 сiчня, 11:09
Українська команда з 2010 року постійно кваліфікується до плейоф континентальних першостей
Україна здолала Чехію та вийшла до плейоф Євро-2026 з футзалу
28 сiчня, 22:17
Збірна України з футзалу вважається фаворитом матчу з чехами
Україна – Чехія: анонс на гру Євро-2026 з футзалу
28 сiчня, 13:31
Перед заключним туром групової стадії синьо-жовті мають у своєму активі три очки й посідають другу сходинку
Україна – Чехія: де дивитися вирішальну гру нашої збірної на Євро-2026 з футзалу
28 сiчня, 10:52
Свій дебют на Євро Ілля Приходько відзначив результативною передачею на Даниіла Абакшина
Українець став наймолодшим учасником чемпіонатів Європи з футзалу за всю історію
26 сiчня, 17:57

Новини

Пішов з життя видатний американський боксер
Пішов з життя видатний американський боксер
Юнацька збірна України із футзалу зіграла другий товариський матч проти Португалії
Юнацька збірна України із футзалу зіграла другий товариський матч проти Португалії
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування
Підсумки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів за 25 лютого
Підсумки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів за 25 лютого
Ліга чемпіонів. Як завершився другий матч між «Бенфікою» і «Реалом»
Ліга чемпіонів. Як завершився другий матч між «Бенфікою» і «Реалом»
Максименко здобула срібло юніорського Чемпіонату Європи з фехтування
Максименко здобула срібло юніорського Чемпіонату Європи з фехтування

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua