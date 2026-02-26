Юнацька збірна України із футзалу зіграла другий товариський матч проти Португалії

У першому матчі з Португалією підопічні Ігоря Москвичова здолали своїх суперників – 4:2

У передмісті Лісабона, Кашіаші, юнацька збірна України U-18 із футзалу зіграла другий товариський поєдинок зі збірною Португалії U-17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Напередодні в першому матчі підопічні Ігоря Москвичова здолали своїх суперників – 4:2. Зустріч на «Арена Португал» українці розпочали дещо гірше. Уже на 2-й хвилині Рікардо Дуарте за допомогою рикошету від Артема Малиновського відкрив рахунок. На останній хвилині першого тайму він же скористався обрізкою нашого захисника, вийшов віч-на-віч із воротарем і оформив дубль.

Після перерви синьо-жовті змогли скоротити відставання. На 30-й хвилині Максим Гайдучик вколотив м'яч у порожні ворота. На жаль, більшого українці досягти не змогли.

Отже, 1:2 – поразка збірної України.

Товариський матч юнацьких збірних із футзалу

Португалія (U-17) – Україна (U-18) – 2:1 (2:0)

Голи: Дуарте (2, 20) – Гайдучик (30).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)