Ф’юрі вийде в ринг раніше Усика

Тайсон подереться з Вайтом 23 березня

У WBC назвали дату бою між чемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі і претендентом Діліаном Вайтом. Поєдинок відбудеться 23 квітня. Сутичка має відбутися у Великобританії. Ймовірно, на арені Кардіффа.

Тим часом стало відомо, скільки заробить Тайсон за захист титулу. Ф'юрі отримає 80 відсотків від загальної суми гонорару – близько $32 820 000, а Вайт – решту, $8 205 000. Про це повідомляє МMAFighting.

Щодо Усика, який міг зустрітися в рингу з Ф’юрі в поєдинку за звання абсолютного чемпіона у надважкій категорії, то його дата поєдинку з Ентоні Джошуа ще не визначена. Українець тренується постійно, проте поки що здебільшого насолоджується життям.

Поєдинок Усик – Джошуа має відбутися не пізніше квітня.