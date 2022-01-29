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    Ф’юрі вийде в ринг раніше Усика

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    Тайсон Ф'юрі вийде в ринг 23 квітня - Ф’юрі вийде в ринг раніше Усика
    Тайсон Ф'юрі вийде в ринг 23 квітня
    фото з відкритих джерел

    Тайсон подереться з Вайтом 23 березня

    У WBC назвали дату бою між чемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі і претендентом Діліаном Вайтом. Поєдинок відбудеться 23 квітня. Сутичка має відбутися у Великобританії. Ймовірно, на арені Кардіффа.

    Тим часом стало відомо, скільки заробить Тайсон за захист титулу. Ф'юрі отримає 80 відсотків від загальної суми гонорару – близько $32 820 000, а Вайт – решту, $8 205 000. Про це повідомляє МMAFighting.

    Щодо Усика, який міг зустрітися в рингу з Ф’юрі в поєдинку за звання абсолютного чемпіона у надважкій категорії, то його дата поєдинку з Ентоні Джошуа ще не визначена. Українець тренується постійно, проте поки що здебільшого насолоджується життям.

    Поєдинок Усик – Джошуа має відбутися не пізніше квітня.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик
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    Ф’юрі вийде в ринг раніше Усика