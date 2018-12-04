«Галатасарай» має намір підписати контракт з форвардом збірної України вже в зимове міжсезоння



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Євген Селезньов

Очікується, що цього особливих проблем у «Галатасарая» не виникне

Керівництво «Галатасарая» націлене на підписання форварда «Акхісара» Євгена Селезньова.

Турецький гранд має намір зробити ще одну спробу придбати українського бомбардира в січневе трансферне вікно.

Очікується, що цього особливих проблем у «Галатасарая» не виникне, так як «Акхісар» хоче припинити співпрацю з Селезньовим.

Крім українця боси «Галатасарая» хочуть посилити атаку команди форвардом «Бешикташа» Еммануелем Адебайором, який також має проблеми в своєму нинішньому клубі.

У поточному розіграші чемпіонату Туреччини на рахунку Селезньова сім матчів, в яких він відзначився трьома голами.

Селезньов раніше заявляв про своє бажання перейти в «Галатасарай».

Джерело: Tribuna.com