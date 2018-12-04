  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Галатасарай» має намір підписати контракт з форвардом збірної України вже в зимове міжсезоння

    • Розсилка
    Євген Селезньов - «Галатасарай» має намір підписати контракт з форвардом збірної України вже в зимове міжсезоння
    Євген Селезньов

    Очікується, що цього особливих проблем у «Галатасарая» не виникне

    Керівництво «Галатасарая» націлене на підписання форварда «Акхісара» Євгена Селезньова.

    Турецький гранд має намір зробити ще одну спробу придбати українського бомбардира в січневе трансферне вікно.

    Очікується, що цього особливих проблем у «Галатасарая» не виникне, так як «Акхісар» хоче припинити співпрацю з Селезньовим.

    Крім українця боси «Галатасарая» хочуть посилити атаку команди форвардом «Бешикташа» Еммануелем Адебайором, який також має проблеми в своєму нинішньому клубі.

    У поточному розіграші чемпіонату Туреччини на рахунку Селезньова сім матчів, в яких він відзначився трьома голами.

    Селезньов раніше заявляв про своє бажання перейти в «Галатасарай».

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ