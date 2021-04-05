Гандболіст «Мотора» увійшов до символічної збірної Ліги чемпіонів

Айденас провів блискучу гру проти гостей з Бреста

В першому матчі 1/8 фіналу український клуб завдав поразки білоруському «Мєшков Бресту»

Литовський розігруючий запорізького «Мотора» Айденас Малашинскас став одним з найкращих гандболістів в матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Міжнародна федерація оприлюднила символічну збірну на своєму YouTube-каналі.

Айденас став найсильнішим у своєму амплуа.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів запорізький «Мотор» в домашніх стінах переграв білоруський «Мєшков Брест» – 32:30. У цьому поєдинку Малашінскас став найкращим бомбардиром матчу, закинувши у ворота білорусів сім м'ячів.

8 квітня «Мотор» проведе гру-відповідь у плей-офф на виїзді в Бресті.