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    Гандболіст «Мотора» увійшов до символічної збірної Ліги чемпіонів

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    Айденас провів блискучу гру проти гостей з Бреста - Гандболіст «Мотора» увійшов до символічної збірної Ліги чемпіонів
    Айденас провів блискучу гру проти гостей з Бреста
    Фото з відкритих джерел

    В першому матчі 1/8 фіналу український клуб завдав поразки білоруському «Мєшков Бресту»

    Литовський розігруючий запорізького «Мотора» Айденас Малашинскас став одним з найкращих гандболістів в матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Міжнародна федерація оприлюднила символічну збірну на своєму YouTube-каналі.

    Айденас став найсильнішим у своєму амплуа.

    У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів запорізький «Мотор» в домашніх стінах переграв білоруський «Мєшков Брест» – 32:30. У цьому поєдинку Малашінскас став найкращим бомбардиром матчу, закинувши у ворота білорусів сім м'ячів.

    8 квітня «Мотор» проведе гру-відповідь у плей-офф на виїзді в Бресті.

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    Теги: гандбол ГК «Мотор»
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