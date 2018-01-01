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    Гандбольна збірна України виграла другий матч на зборах у Німеччині

    Цього разу українці виявилися сильнішими за команду «Саламандер Корнвестгайм»
    Збірна України з гандболу провела другий матч на зборах у Німеччині. Команда Віталія Андронова здобула перемогу 37:30 (17:17) над клубом «Саламандер Корнвестгайм», лідером групи «Південь» третьої Бундесліги, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України. Як і в переможній грі проти «Фестенфельдбрюка» одним
    • Сьогодні, 09:52
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    Фото ФГУ
    Фото ФГУ

    Цього разу українці виявилися сильнішими за команду «Саламандер Корнвестгайм»

    Збірна України з гандболу провела другий матч на зборах у Німеччині.

    Команда Віталія Андронова здобула перемогу 37:30 (17:17) над клубом «Саламандер Корнвестгайм», лідером групи «Південь» третьої Бундесліги, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Як і в переможній грі проти «Фестенфельдбрюка» одним з найбільш результативних серед українців став лівий крайній Захар Денисов – п’ять голів. Стільки ж у дебютанта збірної лівого напівсереднього Дмитра Гориги.

    Контрольний матч з гандболу

    «Саламандер Корнвестхайм» (Німеччина) - збірна України - 30:37 (17:17)

    Україна: Чуприна, Деревянкин, Терехов; Денисов (5), Полторацький (1), Акименко (1), Кубатко (4), Козакевич (2), Жуков (2), Горига (5), Онуфрієнко (4), Чичикало, Тільте (3), Южбабенко (1), Шевельов (3), Дорощук (4), Бурзак, Северин (1).

    З 11-го по 13-те січня збірна України в італійському Больцано виступить у кваліфікаційному турнірі до Чемпіонату світу-2019.

    Суперниками команди Віталія Андронова стануть Фарери (11 січня), Італія (12 січня) та Румунія (13 січня). Переможець квартету вийде у плей-офф відбору.

    Збірна України Гандбол
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