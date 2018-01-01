Гандбольна збірна України виграла другий матч на зборах у Німеччині
- Сьогодні, 09:52
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Цього разу українці виявилися сильнішими за команду «Саламандер Корнвестгайм»
Збірна України з гандболу провела другий матч на зборах у Німеччині.
Команда Віталія Андронова здобула перемогу 37:30 (17:17) над клубом «Саламандер Корнвестгайм», лідером групи «Південь» третьої Бундесліги, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
Як і в переможній грі проти «Фестенфельдбрюка» одним з найбільш результативних серед українців став лівий крайній Захар Денисов – п’ять голів. Стільки ж у дебютанта збірної лівого напівсереднього Дмитра Гориги.
Контрольний матч з гандболу
«Саламандер Корнвестхайм» (Німеччина) - збірна України - 30:37 (17:17)
Україна: Чуприна, Деревянкин, Терехов; Денисов (5), Полторацький (1), Акименко (1), Кубатко (4), Козакевич (2), Жуков (2), Горига (5), Онуфрієнко (4), Чичикало, Тільте (3), Южбабенко (1), Шевельов (3), Дорощук (4), Бурзак, Северин (1).
З 11-го по 13-те січня збірна України в італійському Больцано виступить у кваліфікаційному турнірі до Чемпіонату світу-2019.
Суперниками команди Віталія Андронова стануть Фарери (11 січня), Італія (12 січня) та Румунія (13 січня). Переможець квартету вийде у плей-офф відбору.