«Ворскла» вирушила до Києва на матч з лондонським «Арсеналом» – офіційно



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Очевидно, поєдинок таки відбудеться не у Полтаві

ФК «Ворскла» не дочекалася остаточного рішення УЄФА щодо матчу групового етапу Ліги Європи проти лондонського «Арсеналу».

Команда вирушила на автобусі до столиці України – Києва.

Про це повідомляється в офіційному «Твіттері» полтавського клубу.

«Не чекаючи на остаточне рішення УЄФА щодо місця проведення гри з «Арсеналом», команда вирушила в напрямку Києва», - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що полтавський клуб готує варіанти проведення гри і вдома, і у Києві.

Раніше була інформація, що «Арсенал» хотів перенести гру з «Ворсклою» до Києва ще у вересні.

Повідомлялося також. що матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесений до Києва на прохання англійського клубу.

Раніше УЄФА повідомив, що таке рішення було прийнято по причині запровадження в деяких регіонах України воєнного стану.