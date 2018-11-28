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    «Ворскла» вирушила до Києва на матч з лондонським «Арсеналом» – офіційно

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    «Ворскла» вирушила до Києва на матч з лондонським «Арсеналом» – офіційно

    Очевидно, поєдинок таки відбудеться не у Полтаві

    ФК «Ворскла» не дочекалася остаточного рішення УЄФА щодо матчу групового етапу Ліги Європи проти лондонського «Арсеналу».

    Команда вирушила на автобусі до столиці України – Києва.

    Про це повідомляється в офіційному «Твіттері» полтавського клубу.

    «Не чекаючи на остаточне рішення УЄФА щодо місця проведення гри з «Арсеналом», команда вирушила в напрямку Києва», - йдеться у повідомленні.

    Зауважимо, що полтавський клуб готує варіанти проведення гри і вдома, і у Києві.

    Раніше була інформація, що «Арсенал» хотів перенести гру з «Ворсклою» до Києва ще у вересні.

    Повідомлялося також. що матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Арсенал» перенесений до Києва на прохання англійського клубу.

    Раніше УЄФА повідомив, що таке рішення було прийнято по причині запровадження в деяких регіонах України воєнного стану.

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