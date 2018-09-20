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    «Гоффенгайм» після матчу з «Шахтарем» подякував за прийом у Харкові українською мовою

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    Фото: ФК Шахтар - «Гоффенгайм» після матчу з «Шахтарем» подякував за прийом у Харкові українською мовою
    Фото: ФК Шахтар

    Команда Юліана Нагельсманна в своєму Тwitter висловила подяку за гостинність

    У середу, 19-го вересня, у Харкові відбувся матч групового етапу Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Гоффенгаймом», який завершився з рахунком 2:2.

    Німецький клуб подарував українським вболівальникам цікавий матч, а взамін Україна залишила «Гоффенгайму» позитивні емоції.

    Команда Юліана Нагельсманна в своєму Тwitter висловила подяку за гостинність Україні.

    Варто зазначити, що зробив це німецький клуб українською мовою.

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    Джерело: Футбол 24

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