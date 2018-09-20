«Гоффенгайм» після матчу з «Шахтарем» подякував за прийом у Харкові українською мовою
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Фото: ФК Шахтар
Команда Юліана Нагельсманна в своєму Тwitter висловила подяку за гостинність
У середу, 19-го вересня, у Харкові відбувся матч групового етапу Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Гоффенгаймом», який завершився з рахунком 2:2.
Німецький клуб подарував українським вболівальникам цікавий матч, а взамін Україна залишила «Гоффенгайму» позитивні емоції.
Команда Юліана Нагельсманна в своєму Тwitter висловила подяку за гостинність Україні.
Варто зазначити, що зробив це німецький клуб українською мовою.
Für die #TSG geht's jetzt zurück nach Zuze. Danke und bis bald, @FCShakhtar!— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 20 сентября 2018 г.
Вирушаємо додому. Дякую за гостинність, Україно! #UCL pic.twitter.com/WdvsO3BcDK
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Джерело: Футбол 24