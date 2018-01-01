Голкіпером «Зорі» цікавиться відразу кілька європейських клубів

Всі клуби входять у топ-5 європейських чемпіонатів

До голкіпера луганської «Зорі» і збірної України Андрія Луніна проявляють інтерес відразу кілька європейських клубів. Про це розповів генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов. «Андрієм цікавиться цілий ряд клубів. Правда, не буду називати якісь (посміхається). Чемпіонати теж не хотів би озвучувати. Дійсно, інтерес до нього є.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Лунін. Фото: Footboom

Всі клуби входять у топ-5 європейських чемпіонатів

До голкіпера луганської «Зорі» і збірної України Андрія Луніна проявляють інтерес відразу кілька європейських клубів.

Про це розповів генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов.

«Андрієм цікавиться цілий ряд клубів. Правда, не буду називати якісь (посміхається). Чемпіонати теж не хотів би озвучувати. Дійсно, інтерес до нього є. Можу тільки сказати, що ці клуби входять в топ-5 європейських чемпіонатів», - запевнив Рафаїлов.

«Можу сказати, що трансфер не відбудеться. Взимку його переходу чекати не варто, у гравця чинний контракт з «Зорею», - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Андрій Лунін є однією з трансферних цілей іспанського клубу «Реал Сосьєдад».

Голкіпер вразив тренерський штаб команди з Сан-Себастьяна своєю грою в Лізі Європи проти «Атлетика» (Більбао).

Джерело: Footboom