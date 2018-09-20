Головний тренер «Гоффенгайма»: «Шахтар» демонструє гру рівня чемпіонату Німеччини



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Юліан Нагельсманн

Нагельсманн прокоментував нічию з «Шахтарем»

Головний тренер «Гоффенгайма» Юліан Нагельсманн прокоментував нічию з «Шахтарем» (2:2).

Фахівець зауважив, що донецький клуб демонструє гру рівня німецької Бундесліги.

«Перші 15 хвилин ми провели дуже добре. Ми спеціально відходили глибоко в оборону, а потім контратакували. У нас була можливість забити, ми її реалізували. У перші 15 хвилин другого тайму ми теж грали дуже сильно, мали шанси забити. Потім, можливо, ми дещо втомилися і дещо невпевнено грали на правому фланзі, через що і пропустили гол Вважаю, що сьогодні була дуже видовищна гра. Особливо видовищними були останні 15 хвилин. В цілому, я задоволений результатом. Я поставив завдання, і гравці його виконали», - зазначив він.

«Я б не став говорити, що сьогоднішня гра відрізнялася від матчів Бундесліги. «Шахтар» - сильна команда, яка демонструє гру на рівні Бундесліги. Сподіваюся, в Бундеслізі ми будемо показувати таку гру, як сьогодні. Є кілька тактичних речей, які ми сьогодні винесли», - сказав Нагельсманн на післяматчевій прес-конференції.

Як відомо, бразильський захисник Ісмаїлі став найкращим гравцем «Шахтаря» у матчі з «Гоффенгаймом».

Джерело: Sport.ua