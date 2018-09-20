  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Головний тренер «Гоффенгайма»: «Шахтар» демонструє гру рівня чемпіонату Німеччини

    • Розсилка
    <span>Юліан Нагельсманн</span> - Головний тренер «Гоффенгайма»: «Шахтар» демонструє гру рівня чемпіонату Німеччини
    Юліан Нагельсманн

    Нагельсманн прокоментував нічию з «Шахтарем»

    Головний тренер «Гоффенгайма» Юліан Нагельсманн прокоментував нічию з «Шахтарем» (2:2).

    Фахівець зауважив, що донецький клуб демонструє гру рівня німецької Бундесліги.

    «Перші 15 хвилин ми провели дуже добре. Ми спеціально відходили глибоко в оборону, а потім контратакували. У нас була можливість забити, ми її реалізували. У перші 15 хвилин другого тайму ми теж грали дуже сильно, мали шанси забити. Потім, можливо, ми дещо втомилися і дещо невпевнено грали на правому фланзі, через що і пропустили гол Вважаю, що сьогодні була дуже видовищна гра. Особливо видовищними були останні 15 хвилин. В цілому, я задоволений результатом. Я поставив завдання, і гравці його виконали», - зазначив він.

    «Я б не став говорити, що сьогоднішня гра відрізнялася від матчів Бундесліги. «Шахтар» - сильна команда, яка демонструє гру на рівні Бундесліги. Сподіваюся, в Бундеслізі ми будемо показувати таку гру, як сьогодні. Є кілька тактичних речей, які ми сьогодні винесли», - сказав Нагельсманн на післяматчевій прес-конференції.

    Як відомо, бразильський захисник Ісмаїлі став найкращим гравцем «Шахтаря» у матчі з «Гоффенгаймом».

    Джерело: Sport.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ