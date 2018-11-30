Головний тренер «Ворскли» Василь Сачко: З Полтави забрали свято



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Сачко Фото: Footboom

Наставник прокоментував розгромну поразку своєї команди від лондонського «Арсеналу»

Головний тренер полтавської «Ворскли» Василь Сачко прокоментував матч з «Арсеналом».

За словами головного тренера, у Полтави забрали свято великого футболу.

«Ворскла» готувалася прийняти «Арсенал» на своєму полі в Полтаві, однак УЄФА вирішив внести свої корективи, перенісши зустріч до Києва.

Своє рішення в УЄФА мотивували воєнним станом в прикордонних областях України. Спочатку «Арсенал» планував прилетіти до Харкова, а потім добиратися автобусом до Полтави, але потім на сайті УЄФА з'явилася інформація про перенесення поєдинку на НСК «Олімпійський».

«Хочу подякувати кожному полтавчанину, який приїхав до Києва, кожному киянину, який прийшов підтримати «Ворсклу». Почали активно, побігли вперед. План на гру був в тому, щоб більш активно зіграти в атаці. Нам нічого було втрачати, ми знали проти кого будемо грати, нехай і другий склад, але це «Арсенал». В таких іграх потрібно реалізовувати кожен момент, кожен напівмоменти. Пропустили перший гол, потім спірний пенальті і гра була зроблена в першому таймі», - зазначив він.

«Момент з першим голом? Так, вийшов курйозний гол. Артур намагався допомогти, але помилився. Ми бачимо помилки і будемо розбиратися всередині колективу. Момент з пенальті? Важко коментувати. Це був ключовий момент - між 1:0 і 2:0 колосальна різниця. Я не можу пред'являти претензії, суддя - професіонал, але мені і під час матчу здалося, що пенальті не було. Ми в роздягальні просили тих, хто отримав жовті картки в першому таймі, бути акуратніше, щоб в такому важкому матчі не залишитися в меншості», - додав Сачко.

Тренер звісно прокоментував рішення перенести матч з Полтави до Києва.

«Перенесення матчу в Київ? З Полтави забрали свято. Наші керівники боролися за те, що б матч пройшов в Полтаві, було витрачено багато сил, багато коштів. Ми готові були прийняти матч, але збіг обставин нам не дозволило зіграти вдома. Хлопці також були налаштовані зіграти при своїх глядачах. Ми отримали інформацію про перенесення пізно ввечері, почалися дзвінки і метушня. Звичайно, це вплинуло на стан хлопців», - зауважив фахівець.

«Ми до кінця вірили, що матч відбудеться в Полтаві. Ми вчора добиралися автобусом і дуже пізно приїхали в Києві. Намагалися налаштувати хлопців на гру, викреслити все, що відбувається і зосередитися на грі, але десь це не вдалося. Але не варто забувати, що ми грали проти однієї з кращих команд Європи. Хотілося показати гру, забити гол і виграти, але не вдалося», - підкреслив Сачко.

Як відомо, «Ворскла» програла «Арсеналу» з рахунком 0:3 і достроково вилетіла з розіграшу Ліги Європи.

Джерело: footballua.tv