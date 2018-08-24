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    Головред «Футболу» Франков відповів фанатам «Шахтаря» на образливий банер

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    Фанати &laquo;Шахтаря&raquo;&nbsp;вивісили банер &laquo;Франков, пропонуємо тобі напружитися і стежити за своєю вагою, а не за нашим клубом&raquo; - Головред «Футболу» Франков відповів фанатам «Шахтаря» на образливий банер
    Фанати «Шахтаря» вивісили банер «Франков, пропонуємо тобі напружитися і стежити за своєю вагою, а не за нашим клубом»

    Артем Франков прокоментував банер фанатів «гірників»

    Головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков прокоментував банер фанатів «гірників» на матчі «Олімпік» - «Шахтар» (2:5)

    Про це повідомляє matchday.ua.

    Фанати «гірників» вивісили банер, на якому закликали Франкова слідкувати за власною вагою, а не за «Шахтарем».

    Редактор відмітив: «Креативненько, але для вкрай слабкого інтелекту - тому що перехід на особистості має на увазі відсутність осудних аргументів. Але в будь-якому випадку спасибі за увагу - значить, хлопців пробиває!

    він додав: «Тобто за «Шахтарем» можуть стежити тільки ті, хто легше 90 кг? Ви там кордони промалюйте, а то хіба мало».

    «А взагалі стежити за клубами - ні в якому разі не виділяючи «Шахтар», який «Шахтар» собі і «Шахтар», але він серед інших - моя робота. На відміну від ваги. Деяким доводиться нагадувати», - написав Франков на своїй конференції.


    «Шахтар» ФК Олімпік
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