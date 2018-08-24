Головред «Футболу» Франков відповів фанатам «Шахтаря» на образливий банер
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Артем Франков прокоментував банер фанатів «гірників»
Головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков прокоментував банер фанатів «гірників» на матчі «Олімпік» - «Шахтар» (2:5)
Про це повідомляє matchday.ua.
Фанати «гірників» вивісили банер, на якому закликали Франкова слідкувати за власною вагою, а не за «Шахтарем».
Редактор відмітив: «Креативненько, але для вкрай слабкого інтелекту - тому що перехід на особистості має на увазі відсутність осудних аргументів. Але в будь-якому випадку спасибі за увагу - значить, хлопців пробиває!
він додав: «Тобто за «Шахтарем» можуть стежити тільки ті, хто легше 90 кг? Ви там кордони промалюйте, а то хіба мало».
«А взагалі стежити за клубами - ні в якому разі не виділяючи «Шахтар», який «Шахтар» собі і «Шахтар», але він серед інших - моя робота. На відміну від ваги. Деяким доводиться нагадувати», - написав Франков на своїй конференції.