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    Гонщиця потрапила у жахливу аварію на трасі у Каліфорнії. Відео страшного зіткнення

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    Гонщиця потрапила у жахливу аварію на трасі у Каліфорнії. Відео страшного зіткнення

    На щастя, Шина Монк не отримала серйозних травм

    Гонщиця команди Prestige Performance вилетіла з траси Лагуна-Сека, потрапила у шинний відбійник, і після сальто її Huracán рухнула на землю.

    Шина Монк потрапила в аварію на трасі Лагуна-Сека, де відбувався етап Суперкубка Lamborghini Північної Америки.

    Дівчину відправили до лікарні для детального обстеження.

    У суботу лише через кілька хвилин після старту перегонів машина команди Prestige Performance розігналася до максимуму перед легендарним поворотом Штопор.

    Ймовірно, відмовила гальмівна система, і без уповільнення та, на диво, без зіткнень із суперниками машина просто пробила загородження із трьох рядів відпрацьованих шин і розбилась у бетонний відбійник.

    Lamborghini Huracán під №7 підлетіла, перевернулася у повітрі та рухнула у зоні безпеки.

    Із гонщицею все гаразд, але її доправили до медичного центру у Санта-Кларі для подальшого медогляду.

    Джерело: ua.Motorsport.com

    аварія Автоспорт
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