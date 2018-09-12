Гонщиця потрапила у жахливу аварію на трасі у Каліфорнії. Відео страшного зіткнення



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На щастя, Шина Монк не отримала серйозних травм

Гонщиця команди Prestige Performance вилетіла з траси Лагуна-Сека, потрапила у шинний відбійник, і після сальто її Huracán рухнула на землю.

Шина Монк потрапила в аварію на трасі Лагуна-Сека, де відбувався етап Суперкубка Lamborghini Північної Америки.

Дівчину відправили до лікарні для детального обстеження.

У суботу лише через кілька хвилин після старту перегонів машина команди Prestige Performance розігналася до максимуму перед легендарним поворотом Штопор.

Ймовірно, відмовила гальмівна система, і без уповільнення та, на диво, без зіткнень із суперниками машина просто пробила загородження із трьох рядів відпрацьованих шин і розбилась у бетонний відбійник.

Lamborghini Huracán під №7 підлетіла, перевернулася у повітрі та рухнула у зоні безпеки.

Із гонщицею все гаразд, але її доправили до медичного центру у Санта-Кларі для подальшого медогляду.

Джерело: ua.Motorsport.com