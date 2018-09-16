Гонщик Volkswagen Крістофферссон достроково завоював чемпіонський титул World RX
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Фото взяте з сайту motorsport.com
Йоган Крістофферссон здобув шосту перемогу поспіль і за три етапи до фінішу ралі-кросового сезону оформив перемогу у чемпіонаті
Протягом етапу Крістофферссон, який у поточному сезоні не знає собі рівних, став найшвидшим в усіх кваліфікаційних заїздах, окрім одного.
Після чого Йоган переміг у півфіналі, випередивши Матіаса Екстрема і Ніколаса Гронхольма, а потім завоював першість і у вирішальній гонці.
Другим у фіналі став Екстрем, а третім фінішував Леб.
Чергова перемога дозволила пілотові PSRX Volkswagen Sweden достроково завоювати другий чемпіонський титул World RX - за три етапи до фінішу він став недосяжним для своїх переслідувачів.
Джерело: informator.news