  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гонщик Volkswagen Крістофферссон достроково завоював чемпіонський титул World RX

    • Розсилка
    Фото взяте з сайту motorsport.com - Гонщик Volkswagen Крістофферссон достроково завоював чемпіонський титул World RX
    Фото взяте з сайту motorsport.com

    Йоган Крістофферссон здобув шосту перемогу поспіль і за три етапи до фінішу ралі-кросового сезону оформив перемогу у чемпіонаті

    Протягом етапу Крістофферссон, який у поточному сезоні не знає собі рівних, став найшвидшим в усіх кваліфікаційних заїздах, окрім одного.

    Після чого Йоган переміг у півфіналі, випередивши Матіаса Екстрема і Ніколаса Гронхольма, а потім завоював першість і у вирішальній гонці.

    Другим у фіналі став Екстрем, а третім фінішував Леб.

    Чергова перемога дозволила пілотові PSRX Volkswagen Sweden достроково завоювати другий чемпіонський титул World RX - за три етапи до фінішу він став недосяжним для своїх переслідувачів.

    Джерело: informator.news

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ