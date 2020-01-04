Нейрохірург розповів, як зараз почувається Міхаель Шумахер



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Медик каже, що через шість років після травми Міхаель Шумахер дуже змінився AFP

Вчора, 3 січня, видатному автогонщику виповнився 51

Нейрохірург Нікола Аччаррі поділився думкою про стан здоров'я семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера.

«Я сприймаю ці слова дуже обережно, оскільки є дуже мало інформації. Зрозуміло, що розмірковуючи про стан чемпіона через шість років після інциденту, потрібно розуміти, що він сильно відрізняється від тієї людини, яку ми знали. Його органи, м'язи і кістки змінилися. Все це через черепно-мозкову травму, яку він переніс», - наводить слова Аччарі Motorsport.

Шість років тому Шумахер отримав черепно-мозкову травму під час катання на гірських лижах у Франції. З тих пір спортсмен не з'являвся на публіці. Про стан його здоров'я немає достовірної інформації, оскільки сім'я вважає за краще зберігати все в таємниці.

Вчора, 3 січня, Міхаелеві Шумахеру виповнився 51 рік.

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