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Суперспринт чемпіонату України з біатлону: Борковський випередив на фотофініші Дудченка

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Суперспринт чемпіонату України з біатлону: Борковський випередив на фотофініші Дудченка
Золотий медаліст чемпіонату України з біатлону Богдан Борковський
фото: КФВС МОН України

Чемпіоном України став Борковський, перевага якого над Дудченком склала лише 0.1 секунди

Другий змагальний день чемпіонату України з біатлону закінчився чоловічим суперспринтом. За підсумками кваліфікації до фіналу, який проходив у форматі масстарту, пройшли 25 біатлоністів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Серед учасників фіналу суперспринту були представники основи збірної України на Кубку світу – Антон Дудченко та Тарас Лесюк. Крім них, участь у гонці також взяли представники України на інших міжнародних стартах: Богдан Борковський, Сергій Супрун, Степан Кінаш, Роман Боровик, Олександр Пономаренко.

За підсумками першого вогневого рубежу сформувалася п'ятірка головних претендентів на перемогу, що йшла в інтервалі десяти секунд. Найщільніше йшли біатлоністи у трійки: Степан Кінаш лише на 0.5 секунд випереджав Антона Дудченка і на 1.3 секунди – Богдана Борковського.

Після другої стрільби Кінаш збільшив перевагу від Дудченка та Борковського до семи секунд. Втім через хиби на третьому вогневому рубежі Кінаш втратив лідерство – гонку очолив Борковський.

Найдраматичнішою виявилася боротьба на останньому колі гонки, за підсумками якої головними фаворитами на перемогу були Борковський та Антон Дудченко, що вийшли з останньої «стійки» в інтервалі трьох секунд. А переможця взагалі визначив фотофініш: ним став Борковський, перевага якого над Дудченком склала лише 0.1 секунди!

«В принципі ми пішли на останній спуск разом. Після спуску був гандикап, можливо, у Богдана трохи краще лижі працювали. Я намагався відпрацювати по рівнині на максимум, трохи не вистачило. Я не орієнтувався на Богдана, працював сам, більше дивився собі під ноги. Траса м'яка, якщо ти почнеш дивитися по сторонах – дуже просто впасти. Не звертав уваги, що робить Богдан», – розповів після гонки Дудченко

Чемпіонат України з біатлону. Суперспринт, чоловіки, фінал

  1. Богдан Борковський (Сумська область) 26:07.9
  2. Антон Дудченко (Сумська область) +0.1
  3. Олександр Пономаренко (Харківська область) +29.0
  4. Сергій Супрун (Сумська область) +1:26.3
  5. Тарас Лесюк (Тернопільська область) +1:56.7
  6. Степан Кінаш (Харківська область) +2:17.4

Розклад чемпіонату України-2025 з біатлону

  • П'ятниця, 28 березня, 10:45. Масстарт, жінки
  • П'ятниця, 28 березня, 12:30. Масстарт, чоловіки
  • Неділя, 30 березня, 10:30. Класичні естафети (чоловіки+жінки)

Нагадаємо, Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у суперспринті.

Теги: біатлон чемпіонат України Тарас Лесюк Антон Дудченко Роман Боровик Олександр Пономаренко Сергій Супрун Степан Кінаш

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