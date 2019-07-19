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    Гравець італійського клубу забив у матчі з «Аталантою» Малиновського у власні ворота дальнім ударом (відео)

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    Руслан Малиновський дебютував у комфортних умовах - Гравець італійського клубу забив у матчі з «Аталантою» Малиновського у власні ворота дальнім ударом (відео)
    Руслан Малиновський дебютував у комфортних умовах
    calcioatalanta.it

    Футболісти «Брузапорто» відзначилися авто голами відразу двічі

    Таку комедію побачиш нечасто. Футболісти клубу італійської Серії D «Брузапорто» відзначилися впродовж першого тайму зустрічі з елітною «Аталантою», за яку почав виступати український півоборонець Руслан Малиновський, відразу двома авто голами. Причому один з них, той, що на відео, був забитий ударом з-за меж карного майданчика.

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    Додамо, що «Аталанта» виграла матч, який відбувався у рамках традиційного міжсезонного турніру Trofeo Framar, 9:0, а Малиновський ударом з пенальті провів четвертий м’яч.

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