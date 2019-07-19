Гравець італійського клубу забив у матчі з «Аталантою» Малиновського у власні ворота дальнім ударом (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Малиновський дебютував у комфортних умовах calcioatalanta.it

Футболісти «Брузапорто» відзначилися авто голами відразу двічі

Таку комедію побачиш нечасто. Футболісти клубу італійської Серії D «Брузапорто» відзначилися впродовж першого тайму зустрічі з елітною «Аталантою», за яку почав виступати український півоборонець Руслан Малиновський, відразу двома авто голами. Причому один з них, той, що на відео, був забитий ударом з-за меж карного майданчика.

Додамо, що «Аталанта» виграла матч, який відбувався у рамках традиційного міжсезонного турніру Trofeo Framar, 9:0, а Малиновський ударом з пенальті провів четвертий м’яч.