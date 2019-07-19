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    Українець Малиновський забив перший гол за італійську «Аталанту» (відео)

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    Руслан Малиновський (№18) святкує перший гол у складі нової команди - Українець Малиновський забив перший гол за італійську «Аталанту» (відео)
    Руслан Малиновський (№18) святкує перший гол у складі нової команди
    Sportmediaset - Mediaset Play

    Берґамці здобули розгромну перемогу 9:0

    Український новачок клубу італійської Серії А «Аталанта» Руслан Малиновський, який за день до того підписав з клубом контракт, 18 липня дебютував у складі берґамської команди в товариському матчі.

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    «Аталанта» в рамках традиційного літнього турніру Trofeo Framar розгромила клуб Серії D «Брузапорто». Малиновський вийшов в стартовому складі, відіграв перший тайм, і на 35-й хвилині забив гол з пенальті. Цікаво, що до того два м’ячі суперники забили у власні ворота.

    У перерві Малиновський був замінений, а сам поєдинок завершився з рахунком 9:0 на користь «Аталанти».

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