Українець Малиновський забив перший гол за італійську «Аталанту» (відео)



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Руслан Малиновський (№18) святкує перший гол у складі нової команди Sportmediaset - Mediaset Play

Берґамці здобули розгромну перемогу 9:0

Український новачок клубу італійської Серії А «Аталанта» Руслан Малиновський, який за день до того підписав з клубом контракт, 18 липня дебютував у складі берґамської команди в товариському матчі.

«Аталанта» в рамках традиційного літнього турніру Trofeo Framar розгромила клуб Серії D «Брузапорто». Малиновський вийшов в стартовому складі, відіграв перший тайм, і на 35-й хвилині забив гол з пенальті. Цікаво, що до того два м’ячі суперники забили у власні ворота.

У перерві Малиновський був замінений, а сам поєдинок завершився з рахунком 9:0 на користь «Аталанти».