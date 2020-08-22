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    Канадський клуб продовжив переможну серію в плей-офф НБА

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    Марк Газоль веде боротьбу із Джареттом Алленом - Канадський клуб продовжив переможну серію в плей-офф НБА
    Марк Газоль веде боротьбу із Джареттом Алленом
    Світлина - thestar.com

    «Бруклін» знаходиться в кроці від вильоту

    На паркеті в Орландо «Торонто Репторс» завдав розгромної поразки «Бруклін Нетс» в третьому матчі 1/4 фіналу плей-офф Східної конференції Національної баскетбольної асоціації.

    «Бруклін Нетс» (Нью-Йорк, США) - «Торонто Репторс» (Торонто, Канада) - 92:117 (17:24, 25:33, 26:27, 24:33).

    З перших секунд матчу канадський колектив захопив ініціативу на паркеті та повів у рахунку, пішовши у відрив (20:10). До кінця поєдинку «Репторс» не підпускали до себе опонентів та святкували впевнену звитягу.

    У складі переможців найрезультативнішим гравцем став Паскаль Сіакам, який набрав 26 очок, у Фреда Ванвліта – 22, а 20 балів і 13 підбирань у Сержа Ібаки. У «Нетс» 23 бали в активі Тайлера Джонсона, 23 набрав

    Примітно, що матч пропускав один із лідерів «Брукліна» Джо Херіс.

    Зазначимо, що «Торонто» збільшив відрив серії до чотирьох перемог – 3:0. Четвертий матч пройде 24 серпня.

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    баскетбол НБА «Торонто Репторз» «Бруклін Нетс»
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