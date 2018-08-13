Гравець «Шахтаря» розповів, як вболіває за «Динамо» у єврокубках



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Давид Хочолава. Фото ФК «Шахтар»

Резонансним висловлюванням відзначився Давид Хочолава

Деякі футболісти донецького «Шахтаря» вболівають за київське «Динамо» у матчах на міжнародній арені.

Зокрема, про це в ефірі телепрограми «Профутбол» заявив захисник «гірників» Давид Хочолава.

«Завжди радію, коли українські команди перемагають у єврокубках. Буду вболівати за «Зорю», «Динамо» та «Маріуполь», - сказав він, передає tribuna.com.

«Звичайно. Це престиж України, очки. Приємно, якщо Україна набирає очки у таблиці коефіцієнтів. Зможуть три команди виходити у Лігу чемпіонів і представляти Україну у Європі», - додав Хочолава.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру Прем'єр-ліги «Динамо» на власному полі зуміло обіграти «Шахтар» з рахунком 1:0.

А згодом у кваліфікації Ліги чемпіонів «біло-сині» на виїзді у Празі зіграли внічию з місцевою «Славією» 1:1.

Зауважимо, що між донецькою та київською командами існує давня ворожнеча через боротьбу за золоті нагороди у чемпіонаті країни.