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    Гравець «Шахтаря» розповів, як вболіває за «Динамо» у єврокубках

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    Давид Хочолава. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo; - Гравець «Шахтаря» розповів, як вболіває за «Динамо» у єврокубках
    Давид Хочолава. Фото ФК «Шахтар»

    Резонансним висловлюванням відзначився Давид Хочолава

    Деякі футболісти донецького «Шахтаря» вболівають за київське «Динамо» у матчах на міжнародній арені.

    Зокрема, про це в ефірі телепрограми «Профутбол» заявив захисник «гірників» Давид Хочолава.

    «Завжди радію, коли українські команди перемагають у єврокубках. Буду вболівати за «Зорю», «Динамо» та «Маріуполь», - сказав він, передає tribuna.com.

    «Звичайно. Це престиж України, очки. Приємно, якщо Україна набирає очки у таблиці коефіцієнтів. Зможуть три команди виходити у Лігу чемпіонів і представляти Україну у Європі», - додав Хочолава.

    Нагадаємо, у матчі 3-го туру Прем'єр-ліги «Динамо» на власному полі зуміло обіграти «Шахтар» з рахунком 1:0.

    А згодом у кваліфікації Ліги чемпіонів «біло-сині» на виїзді у Празі зіграли внічию з місцевою «Славією» 1:1.

    Зауважимо, що між донецькою та київською командами існує давня ворожнеча через боротьбу за золоті нагороди у чемпіонаті країни.

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