Гравець збірної України ледь не спровокував бійку після матчу Кубка країни (фото)

«Відзначився» Юрій Коломоєць, який був розчарований результатом матчу проти «Маріуполя»

Виліт полтавської «Ворскли» з Кубку України мав усі шанси закінчитися рукоприкладством. За словами очевидців, після фінального свистка головного арбітра чвертьфінального матчу Кубку України «Ворскла» - «Маріуполь» (1:2) нападник господарів Юрій Коломоєць, на відміну від одноклубників, несподівано попрямував до



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«Відзначився» Юрій Коломоєць, який був розчарований результатом матчу проти «Маріуполя»

Виліт полтавської «Ворскли» з Кубку України мав усі шанси закінчитися рукоприкладством.

За словами очевидців, після фінального свистка головного арбітра чвертьфінального матчу Кубку України «Ворскла» - «Маріуполь» (1:2) нападник господарів Юрій Коломоєць, на відміну від одноклубників, несподівано попрямував до виходу зі стадіону.

Вже на подвір’ї відбулася словесна перепалка між гравцем та одним з вболівальників полтавців.

Від можливої бійки та проблем гравця і клубу врятували гравці «Ворскли» Ардін Даллку й Ігор Пердута, а також один з правоохоронців, які у той момент знаходилися поряд, передає vpoltave.info.

Нагадаємо, Коломоєць дебютував у складі національної збірної України у товариському матчі зі Словаччиною.

Додамо, що «Карпати» готували трансфер Юрія.