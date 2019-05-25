Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу



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Аліса Шмідт була призеркою чемпіонату Європи Instagram Аліси Шмідт

Аліса Шмідт мріє про Олімпіаду в Токіо

19-річна німецька бігунка Аліса Шмідт визнана найсексуальнішою спортсменкою світу. Це звання дівчина отримала завдяки австралійському виданню Busted Coverage.

Дівчина багато часу приділяє тренуванням, займається не тільки бігом, а й силовими вправами, багато подорожує. Ну а головне захоплення моделі - фото в спортивній формі - обтягуючих леґінсах або купальниках.

Своєю головною метою на майбутнє спортсменка називає участь в Олімпійських іграх 2020 року. Поки ж на рахунку німкені - срібна медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики

Аліса народилася 8 листопада 1998 року в передмісті Берліна. Дівчинка ще в дитинстві вирішила стати спортсменкою, і семирічному віці батьки віддали її в секцію легкої атлетики. Алісі сподобалося нове захоплення, і вона намагалася реалізувати себе в ньому.

В 11 років дівчина визначилася, що буде виступати в забігах на короткі дистанції - 200, 400, 800 метрів, а також в естафеті 4 по 100 метрів.