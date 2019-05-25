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    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу

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    Аліса Шмідт була призеркою чемпіонату Європи - Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Аліса Шмідт була призеркою чемпіонату Європи
    Instagram Аліси Шмідт

    Аліса Шмідт мріє про Олімпіаду в Токіо

    19-річна німецька бігунка Аліса Шмідт визнана найсексуальнішою спортсменкою світу. Це звання дівчина отримала завдяки австралійському виданню Busted Coverage.

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    Дівчина багато часу приділяє тренуванням, займається не тільки бігом, а й силовими вправами, багато подорожує. Ну а головне захоплення моделі - фото в спортивній формі - обтягуючих леґінсах або купальниках.

    Своєю головною метою на майбутнє спортсменка називає участь в Олімпійських іграх 2020 року. Поки ж на рахунку німкені - срібна медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики

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    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Грайлива кішка. Фото юної німкені, яку визнали найсексуальнішою атлеткою світу
    Instagram Аліси Шмідт

    Аліса народилася 8 листопада 1998 року в передмісті Берліна. Дівчинка ще в дитинстві вирішила стати спортсменкою, і семирічному віці батьки віддали її в секцію легкої атлетики. Алісі сподобалося нове захоплення, і вона намагалася реалізувати себе в ньому.

    В 11 років дівчина визначилася, що буде виступати в забігах на короткі дистанції - 200, 400, 800 метрів, а також в естафеті 4 по 100 метрів.

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