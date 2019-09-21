Гвардіола назвав свого наступника в «Манчестер Сіті»



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Хосеп Гвардіола Твіттер

Наступним тренером англійців іспанський фахівець бачить свого асистента

Головний тренер англійського «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола розповів, кого бачить своїм наступником на тренерській посаді.

За словами іспанського фахівця, його може замінити теперішній асистент Мікель Артета.

«Майже впевнений, що він очолить команду після мене. І на нього чекатиме успіх. Рано чи пізно це станеться. Він ще молодий тренер, але має досвід співпраці з великими футболістами та клубами», - передає слова Гвардіоли ВВС.

37-річний Артета ввійшов у тренерський штаб «Манчестер Сіті» після завершення ігрової кар'єри 2016 року.