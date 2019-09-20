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    Колишній тренер «Зорі» Вернидуб розповів про майбутню роботу

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    Юрій Вернидуб - Колишній тренер «Зорі» Вернидуб розповів про майбутню роботу
    Юрій Вернидуб
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    У майбутній тренерський штаб український фахівець запросить іспанців

    Колишній тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб запросить у свій майбутній штаб іспанських фахівців.

    «У моїй наступній команді працюватимуть іспанські фахівці. Думаю, зможу їх запросити. Особливо фахівців з фізпідготовки та тактики. Я проаналізував, хто першим на пострадянському просторі запросив іноземних помічників. Курбан Бердиєв у «Рубін». Він запросив іспанських помічників з фізпідготовки та тактики. Одразу стали чемпіонами та перемагали «Барселону» в Лізі чемпіонів. Тоді за «Рубін» грав Сергій Ребров. Коли він став тренером «Динамо», хто працював у його штабі та клубній академії? Іспанці. Все це не просто так. У цьому є сенс», - розповів Вернидуб у інтерв’ю «Футбол 24».

    Нагадаємо, Юрій Вернидуб залишив тренерську посаду в «Зорі» наприкінці травня поточного року після восьми років роботи.

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