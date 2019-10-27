Гвардіола розповів про час відновлення Зінченка



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Зінченко та Гвардіола Твіттер

Українському захиснику «Манчестер Сіті» прооперували коліно

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола розповів про пошкодження українського захисника команди Олександра Зінченка та час, який тому знадобиться на відновлення.

«Він пошкодив коліно та відчув щось у кістці. Довелося робити операцію з очищення коліна. Він пропустить чотири або п’ять тижнів», - передає слова Гвардіоли клубна прес-служба.

Поточного сезону Зінченко зіграв у дев’яти поєдинках за «Манчестер Сіті».