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    Гвардіола виділив Зінченка під час прес-конференції

    Жузепе Гвардіола заявив, що Зінченко здатен допомагати команді під час атак з лівого флангу
    Головний тренер «Манчестер Сіті» Жузепе Гвардіола виділив Олександра Зінченка серед усіх гравців під час передматчевої прес-конференції. Під час прес-конференції перед матчем 26 туру АПЛ «Бернлі» – «Манчестер Сіті», який відбудеться в суботу, 3 лютого, головний тренер «містян» Жузепе Гвардіола
    • Сьогодні, 12:08
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    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images
    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

    Жузепе Гвардіола заявив, що Зінченко здатен допомагати команді під час атак з лівого флангу

    Головний тренер «Манчестер Сіті» Жузепе Гвардіола виділив Олександра Зінченка серед усіх гравців під час передматчевої прес-конференції.

    Під час прес-конференції перед матчем 26 туру АПЛ «Бернлі» – «Манчестер Сіті», який відбудеться в суботу, 3 лютого, головний тренер «містян» Жузепе Гвардіола заявив, що Олександр Зінченко здатен допомагати команді під час атак з лівого флангу.

    «Якщо Зінченко захищатиметься 90 хвилин, він страждатиме від цього, але якщо ми домінуємо, він здатен підключатись до атак з лівого флангу оборони», – цитує Хосепа офіційний сайт «Манчестер Сіті».

    Нагадаємо, Зінченко включений до заявки «Манчестер Сіті» на плей-офф Ліги чемпіонів.

    Джерело: Футбол 24

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