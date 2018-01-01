Гвардіола виділив Зінченка під час прес-конференції

Жузепе Гвардіола заявив, що Зінченко здатен допомагати команді під час атак з лівого флангу

Головний тренер «Манчестер Сіті» Жузепе Гвардіола виділив Олександра Зінченка серед усіх гравців під час передматчевої прес-конференції. Під час прес-конференції перед матчем 26 туру АПЛ «Бернлі» – «Манчестер Сіті», який відбудеться в суботу, 3 лютого, головний тренер «містян» Жузепе Гвардіола



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Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

Жузепе Гвардіола заявив, що Зінченко здатен допомагати команді під час атак з лівого флангу

Головний тренер «Манчестер Сіті» Жузепе Гвардіола виділив Олександра Зінченка серед усіх гравців під час передматчевої прес-конференції.

Під час прес-конференції перед матчем 26 туру АПЛ «Бернлі» – «Манчестер Сіті», який відбудеться в суботу, 3 лютого, головний тренер «містян» Жузепе Гвардіола заявив, що Олександр Зінченко здатен допомагати команді під час атак з лівого флангу.

«Якщо Зінченко захищатиметься 90 хвилин, він страждатиме від цього, але якщо ми домінуємо, він здатен підключатись до атак з лівого флангу оборони», – цитує Хосепа офіційний сайт «Манчестер Сіті».

Нагадаємо, Зінченко включений до заявки «Манчестер Сіті» на плей-офф Ліги чемпіонів.

Джерело: Футбол 24