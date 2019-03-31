  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гвоздик – Енґумбу: повне відео бою, в якому українець захистив титул чемпіона світу

    • Розсилка
    Така перемога не потішила ні Олександра Гвоздика, ні його тренера Тедді Атласа - Гвоздик – Енґумбу: повне відео бою, в якому українець захистив титул чемпіона світу
    Така перемога не потішила ні Олександра Гвоздика, ні його тренера Тедді Атласа
    Twitter Top Rank

    Олександр був не в захваті від такої перемоги

    Пізнього суботнього вечора в американській Філадельфії (у Києві то було удосвіта, 31 березня) українець Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.

    Читайте також

    Головний бій боксерського вечора на рингу «2300 Arena» завершився в п’ятому раунді, технічним нокаутом, котрий рефері зафіксував у наслідок травми суперника, француза конґолезького походження Дуду Енґумбу (38-9, 14 КО).

    Гвоздик - Енґумбу

    Впродовж 2019 року Гвоздик планує провести ще мінімум два бої.

    Читайте також
    бокс Олександр Гвоздик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ