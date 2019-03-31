Гвоздик – Енґумбу: повне відео бою, в якому українець захистив титул чемпіона світу



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Така перемога не потішила ні Олександра Гвоздика, ні його тренера Тедді Атласа Twitter Top Rank

Олександр був не в захваті від такої перемоги

Пізнього суботнього вечора в американській Філадельфії (у Києві то було удосвіта, 31 березня) українець Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.

Головний бій боксерського вечора на рингу «2300 Arena» завершився в п’ятому раунді, технічним нокаутом, котрий рефері зафіксував у наслідок травми суперника, француза конґолезького походження Дуду Енґумбу (38-9, 14 КО).

Гвоздик - Енґумбу

Впродовж 2019 року Гвоздик планує провести ще мінімум два бої.