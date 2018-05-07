Гвоздик очікує на проміжний бій перед чемпіонським поєдинком за пояс WBC
- Сьогодні, 20:47
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Олександр визнає, що до 19 серпня навряд чи відбудеться титульна зустріч
Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) проведе проміжний бій перед тим, як зустрітися з переможцем пари Адоніс Стівенсон – Баду Джек за пояс чемпіона WBC.
Про це каналу Boxing.ua у YouTube заявив сам тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі.
«У контракті все прописано, але, як показує практика, не завжди все відбувається так. За контрактом, я повинен провести наступний бій з переможцем пари Стівенсон – Джек, які повинні зустрінеться 19 травня», - почав український боксер.
«У них є три місяці, щоб провести захист титулу проти мене, тобто, це має статися до 19 серпня. Але я розумію, що, ймовірно, цього не станеться. Я просто чекаю їхнього бою», - продовжив він.
«Основна проблема у тому, що професійний бокс – це, у першу чергу, бізнес, а потім вже спорт. Звичайно, збереглися такі спортсмени, які ставлять понад усе спорт, але є функціонери, які все це організовують, є телевізійні платформи, у яких завдання – заробити гроші. Звичайно, тут є камінь спотикання», - пояснив Гвоздик.
За його словами, Стівенсон невиїзний з Канади і боксує на НВО, а боксери TopRank боксують на ESPN, і це все має вплив на заробітки.
«Я думаю, що і мої промоутери, і промоутери Стівенсона думають про те, щоб провести проміжний бій і потім зустрітися з переможцем пари Стівенсон - Джек», - пояснив українець.
Свій крайній бій Гвоздик провів проти Мехді Амара 17 березня. Українець переміг за очками. Сам Гвоздик назвав цей бій найгіршим у кар'єрі.
Джерело: sport.ua