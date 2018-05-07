Гвоздик очікує на проміжний бій перед чемпіонським поєдинком за пояс WBC

Олександр визнає, що до 19 серпня навряд чи відбудеться титульна зустріч

Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) проведе проміжний бій перед тим, як зустрітися з переможцем пари Адоніс Стівенсон – Баду Джек за пояс чемпіона WBC. Про це каналу Boxing.ua у YouTube заявив сам тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі. «У контракті все прописано, але, як показує практика, не завжди все



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Гвоздик. Фото Getty Images

Олександр визнає, що до 19 серпня навряд чи відбудеться титульна зустріч

Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) проведе проміжний бій перед тим, як зустрітися з переможцем пари Адоніс Стівенсон – Баду Джек за пояс чемпіона WBC.

Про це каналу Boxing.ua у YouTube заявив сам тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі.

«У контракті все прописано, але, як показує практика, не завжди все відбувається так. За контрактом, я повинен провести наступний бій з переможцем пари Стівенсон – Джек, які повинні зустрінеться 19 травня», - почав український боксер.

«У них є три місяці, щоб провести захист титулу проти мене, тобто, це має статися до 19 серпня. Але я розумію, що, ймовірно, цього не станеться. Я просто чекаю їхнього бою», - продовжив він.

«Основна проблема у тому, що професійний бокс – це, у першу чергу, бізнес, а потім вже спорт. Звичайно, збереглися такі спортсмени, які ставлять понад усе спорт, але є функціонери, які все це організовують, є телевізійні платформи, у яких завдання – заробити гроші. Звичайно, тут є камінь спотикання», - пояснив Гвоздик.

За його словами, Стівенсон невиїзний з Канади і боксує на НВО, а боксери TopRank боксують на ESPN, і це все має вплив на заробітки.

«Я думаю, що і мої промоутери, і промоутери Стівенсона думають про те, щоб провести проміжний бій і потім зустрітися з переможцем пари Стівенсон - Джек», - пояснив українець.

Свій крайній бій Гвоздик провів проти Мехді Амара 17 березня. Українець переміг за очками. Сам Гвоздик назвав цей бій найгіршим у кар'єрі.

Джерело: sport.ua