Хацкевич передумав подавати у відставку з посади головного тренера «Динамо»
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Наставник дещо відійшов після поразки від «Карпат»
Головний тренер київського «Динамо» в ефірі програми «Профутбол» на телеканалі «2+2» прокоментував свої слова, сказані на прес-конференції після матчу з «Карпатами».
За словами Олександра Хацкевича, насамперед, потрібно навчитися тримати удар, інформує офіційний сайт клубу.
«Це перша поразка у чемпіонаті. Так, важко це прийняти, але все одно такі рішення не приймаються відразу після гри. Це все ми з президентом обговоримо пізніше», - сказав він.
«Як я сказав на прес-конференції, найголовніше – аби наше рішення пішло на користь клубу. Усе інше – це емоції після гри. Може, десь неправильно поставив наголос. Хлопці підтримують мене. Є час подумати, усе спокійно обговорити», - додав тренер.
Хацкевич додав, що поговорив з підопічними після гри, і їхня підтримка для нього є дуже важливою.
«Я їм подякував за той час, який ми зараз відпрацювали. Тепер вони перемкнуться на матчі збірних, а далі все в наших руках. Повторюся, потрібно вміти тримати удар», - продовжив він.
«Слава богу, у нас із президентом є взаєморозуміння. Після вдалих або невдалих матчів ми краще зв'яжемося з ним лише після того, як ніч переспимо з власними думками», - підсумував наставник.
Раніше повідомлялося, що Хацкевич вирішив залишити «Динамо».