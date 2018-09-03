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    Хацкевич передумав подавати у відставку з посади головного тренера «Динамо»

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    Олександр Хацкевич. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo; - Хацкевич передумав подавати у відставку з посади головного тренера «Динамо»
    Олександр Хацкевич. Фото ФК «Динамо»

    Наставник дещо відійшов після поразки від «Карпат»

    Головний тренер київського «Динамо» в ефірі програми «Профутбол» на телеканалі «2+2» прокоментував свої слова, сказані на прес-конференції після матчу з «Карпатами».

    За словами Олександра Хацкевича, насамперед, потрібно навчитися тримати удар, інформує офіційний сайт клубу.

    «Це перша поразка у чемпіонаті. Так, важко це прийняти, але все одно такі рішення не приймаються відразу після гри. Це все ми з президентом обговоримо пізніше», - сказав він.

    «Як я сказав на прес-конференції, найголовніше – аби наше рішення пішло на користь клубу. Усе інше – це емоції після гри. Може, десь неправильно поставив наголос. Хлопці підтримують мене. Є час подумати, усе спокійно обговорити», - додав тренер.

    Хацкевич додав, що поговорив з підопічними після гри, і їхня підтримка для нього є дуже важливою.

    «Я їм подякував за той час, який ми зараз відпрацювали. Тепер вони перемкнуться на матчі збірних, а далі все в наших руках. Повторюся, потрібно вміти тримати удар», - продовжив він.

    «Слава богу, у нас із президентом є взаєморозуміння. Після вдалих або невдалих матчів ми краще зв'яжемося з ним лише після того, як ніч переспимо з власними думками», - підсумував наставник.

    Раніше повідомлялося, що Хацкевич вирішив залишити «Динамо».

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