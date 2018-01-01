Хацкевич розповів, що «Динамо» не цікавить Ліга Європи, пріоритет – чемпіонат України

Головний тренер київського клубу прокоментував поєдинок проти АЕКа

Двоматчеве протистояння «Динамо» з АЕКом у Лізі Європи було грою нервів. Так прокоментував вихід команди в 1/8 фіналу головний тренер «біло-синіх» Олександр Хацкевич, якого цитує офіційний сайт клубу. «Гра нервів, боротьба на кожній ділянці поля. Десь була перевага у суперника у володінні м'ячем. Були моменти біля



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Головний тренер київського клубу прокоментував поєдинок проти АЕКа

Двоматчеве протистояння «Динамо» з АЕКом у Лізі Європи було грою нервів.

Так прокоментував вихід команди в 1/8 фіналу головний тренер «біло-синіх» Олександр Хацкевич, якого цитує офіційний сайт клубу.

«Гра нервів, боротьба на кожній ділянці поля. Десь була перевага у суперника у володінні м'ячем. Були моменти біля обох воріт. Якщо брати по грі, то і Мораес, і Гонсалес, повинні були віддавати Буяльському. Але найголовніше зараз – результат», - почав він.

«Сподобався загальний рух, функціональний стан. Не сподобався колективний вихід з оборони в атаку. Бігли дві-три людини, але ми просили більше. Ми втягуємося у сезон. Думаю, командна швидкість підвищиться», - додав наставник.

За словами Хацкевича, пріоритет для «Динамо» – чемпіонат України, а не Ліга Європи.

«Буде жеребкування – дізнаємося суперника. Що стосується посилення гри, то у нас є Пиварич, який буде готовий пізніше, а також Мбокані в атаці. Подивіться, у нас у запасі сьогодні сиділи зовсім молоді хлопці. Але ми пройшли далі, чекаємо наступного суперника», - зауважив він.

«АЕК – команда організована, збалансована. Думаю, сьогодні був оптимальний склад. Так, двоє не грало, але обойма з 14-15 чоловік є, яка домагається результату і в чемпіонаті, і в Кубку. Але сьогодні далі пройшли ми. Враження найпозитивніші», - продовжив Хацкевич.

«Принцип АЕКа – агресія. Вони активно починають матчі, і ми повинні були відсунути гру від своїх воріт у перші 10-15 хвилин. Були середні та дальні удари, але такий початок ми очікували», - зазначив фахівець.

Тренер пояснив, що у чемпіонаті у команди є резерв для підсилення гри – Вербич, Ротань.

«Сподіваюся, буде і Пиварич. Буде ротація, будемо посилювати гру. Хлопці відновляться швидко. Ми були готові до такого графіку», - підсумував Хацкевич.

Нагадаємо, «Динамо» не обіграло АЕК, але пройшло далі, «Наполі» вибуває, інші матчі 1/16 фіналу.