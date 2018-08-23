Хацкевич: У Києві буде зовсім інша гра з «Аяксом», в якій усе й вирішиться



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Олександр Хацкевич. Фото ФК «Динамо»

Окремо тренер зауважив, що невдалий матч провів Денис Гармаш

У матчі-відповідь з «Аяксом» «Динамо» більше уваги приділить атаці, але при цьому не буде забувати про оборону.

Про це після поразки в Амстердамі на прес-конференції заявив головний тренер киян Олександр Хацкевич, якого цитує офіційний сайт клубу.

«Звичайно, неприємно пропускати вже на першій хвилині. Але потім ми зрівняли рахунок, після чого арбітр цілком міг призначати пенальті в епізоді з Циганковим. При цьому стверджувати, що там стовідсотковий пенальті, не буду, оскільки поки не бачив цього моменту», - сказав він.

«У першому таймі була присутня певна невпевненість у контролі м’яча, віддали супернику середину поля. Намагалися виходити в атаку через середній та короткий пас. «Аякс» атакував великими силами, і при втраті м’яча ми мали непогані шанси на вихід у контратаку», - додав наставник.

За словами Хацкевича, Гармаш у центрі поля створював більшість саме для суперника, а вибивати м’яча на Бєсєдіна, коли під ним нікого немає, не було сенсу.

«У нас були непогані виходи з оборони в атаку, але це траплялося лише епізодично. У другому таймі можна було побачити, що все виходить, якщо дисципліновано діяти на полі та виконувати всі вимоги тренерського штабу», - продовжив він.

«У Києві ми більше уваги приділимо атаці, але при цьому не будемо забувати про оборону. Другий тайм матчу показав, що, коли ми володіємо м’ячем, «Аякс» почувається некомфортно. Інша справа, що навіть за такого перебігу подій ми робили багато втрат. У Києві буде зовсім інша гра, в якій усе й вирішиться», - підсумував Хацкевич.

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