Головний тренер киян вирішив не вносити змін до стартового складу

«Динамо» й АЕК назвали стартові склади на поєдинок-відповідь 1/16 фіналу ліги Європи УЄФА сезону-2017/18. Головний тренер київського клубу Олександр Хацкевич вирішив виставити точно такий же стартовий склад, як і в Афінах тиждень тому. Номінальний правий захисник Микола Морозюк знову зіграє зліва в обороні, а Денис Бойко проводить



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Фото взяте з uefa.com

Головний тренер киян вирішив не вносити змін до стартового складу

«Динамо» й АЕК назвали стартові склади на поєдинок-відповідь 1/16 фіналу ліги Європи УЄФА сезону-2017/18.

Головний тренер київського клубу Олександр Хацкевич вирішив виставити точно такий же стартовий склад, як і в Афінах тиждень тому.

Номінальний правий захисник Микола Морозюк знову зіграє зліва в обороні, а Денис Бойко проводить третій матч поспіль у воротах «Динамо» після повернення у клуб, де його виховали.

Зауважимо, що зі стартових хвилин у складі АЕКа вийде український захисник Дмитро Чигринський.

Стартові склади виглядають наступним чином:

«Динамо»: 71. Бойко, 8. Шепелєв, 9. Морозюк, 11. Жуніор Мораес, 15. Циганков, 19. Гармаш, 25. Гонсалес, 29. Буяльський, 34. Хачеріді, 44. Кадар, 94. Кендзьора.

АЕК: Баркас, Бакакіс, Лабропулос, Христодулопулос, Андре Сімоеш, Араухо, Родріго Гало, Бакасетас, Чигринський, Шоджаї, Галанопулос.

Матч відбудеться у Києві на НСК «Олімпійський» і розпочнеться у четвер, 22 лютого, о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, АЕК радив своїм уболівальникам не носити клубну атрибутику у Києві перед матчем з «Динамо».

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