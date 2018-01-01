АЕК радить своїм уболівальникам не носити клубну атрибутику у Києві перед матчем з «Динамо»

Також клуб Афін порадив своїм фанатам ходити невеликими групами

Грецький клуб АЕК дав рекомендації своїм уболівальникам, які приїдуть в Україну на матч 1/16 фіналу Ліги Європи з «Динамо». На офіційній сторінці у Facebook команди з Афін були опубліковані поради, як себе поводити та де не варто з'являтися, щоб не нарватися на неприємності. Зокрема, грецьким уболівальникам радять ходити невеликими



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Також клуб Афін порадив своїм фанатам ходити невеликими групами

Грецький клуб АЕК дав рекомендації своїм уболівальникам, які приїдуть в Україну на матч 1/16 фіналу Ліги Європи з «Динамо».

На офіційній сторінці у Facebook команди з Афін були опубліковані поради, як себе поводити та де не варто з'являтися, щоб не нарватися на неприємності.

Зокрема, грецьким уболівальникам радять ходити невеликими групами, щоб не привертати особливої уваги до себе, але і не ходити по одному.

Не рекомендується ходити за межами стадіону з клубною атрибутикою АЕКа.

Не варто йти далеко від центру та відвідувати кримінальні райони.

Зазначається, що «в Україні зараз нестабільна політична обстановка, і проходять мітинги у центрі міста, які краще обходити стороною».

Цікаво, що всі ці рекомендації були дані після обговорення й узгодження з «Динамо», адже київський клуб не хоче, щоб приїжджі вболівальники постраждали.

Нагадаємо, анархісти Греції погрожували прихильникам «Динамо» перед матчем Ліги Європи в Афінах.

Зауважимо, що на вболівальників «Динамо» у Греції напали фанати московського «Спартака».

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Джерело: Footboom