Хацкевич визнав, що «Динамо» дозволило «Аяксу» занадто багато



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Олександр Хацкевич. Фото ФК «Динамо»

Наставник київської команди прокоментував матч-відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів

«Динамо» виконало настанову тренера у матчі-відповідь кваліфікації до Ліги чемпіонів з «Аяксом» тільки у стартові 15 хвилин.

Про це заявив сам головний тренер київського клубу Олександр Хацкевич, якого цитує офіційний сайт «біло-синіх».

«Коли напружували фланги та доставляли м'яч в штрафну. А коли призначили пенальті... побоялися далі грати у тому ж темпі. Було багато технічного браку у передачах, намагалися швидше позбуватися від м'яча. Супряга у старті? Русин ефективніший у штрафному майданчику, а ми грали більше за спину. Це моє рішення», - сказав він.

«Виконали настанову тільки у перші 15 хвилин. Коли були моменти, стандарти. Потім майже все розвалилося, з'явилися невпевненість, технічний брак. Бракує ігор у чемпіонаті України з таким пресингом, щоб ми навчилися виходити з-під нього. Це все досвід. Хлопці грають разом лише вісім місяців», - пояснив наставник.

За словами Хацкевича, могло трапитися диво, якби змогли забити швидкий гол, але не вийшло.

«Аякс» – атакувальна команда, ми дуже багато їм дозволили. Втрачали м'яч на своїй половині поля. Але завдяки Денису Бойко рахунок не змінився», - підсумував він.