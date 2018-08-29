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    Хацкевич визнав, що «Динамо» дозволило «Аяксу» занадто багато

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    Олександр Хацкевич. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo; - Хацкевич визнав, що «Динамо» дозволило «Аяксу» занадто багато
    Олександр Хацкевич. Фото ФК «Динамо»

    Наставник київської команди прокоментував матч-відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів

    «Динамо» виконало настанову тренера у матчі-відповідь кваліфікації до Ліги чемпіонів з «Аяксом» тільки у стартові 15 хвилин.

    Про це заявив сам головний тренер київського клубу Олександр Хацкевич, якого цитує офіційний сайт «біло-синіх».

    «Коли напружували фланги та доставляли м'яч в штрафну. А коли призначили пенальті... побоялися далі грати у тому ж темпі. Було багато технічного браку у передачах, намагалися швидше позбуватися від м'яча. Супряга у старті? Русин ефективніший у штрафному майданчику, а ми грали більше за спину. Це моє рішення», - сказав він.

    «Виконали настанову тільки у перші 15 хвилин. Коли були моменти, стандарти. Потім майже все розвалилося, з'явилися невпевненість, технічний брак. Бракує ігор у чемпіонаті України з таким пресингом, щоб ми навчилися виходити з-під нього. Це все досвід. Хлопці грають разом лише вісім місяців», - пояснив наставник.

    За словами Хацкевича, могло трапитися диво, якби змогли забити швидкий гол, але не вийшло.

    «Аякс» – атакувальна команда, ми дуже багато їм дозволили. Втрачали м'яч на своїй половині поля. Але завдяки Денису Бойко рахунок не змінився», - підсумував він.

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