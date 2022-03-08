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    Харків'янин Лук'яненко став шестиразовим чемпіоном Паралімпійських Ігор

    Український біатлоніст Віталій Лук'яненко продовжує дивувати спортивний світ - Харків'янин Лук'яненко став шестиразовим чемпіоном Паралімпійських Ігор

    Український біатлоніст Віталій Лук'яненко продовжує дивувати спортивний світ

    Україна виграла одразу дев'ять медалей за четвертий день Паралімпіади-2022

    Український біатлоніст Віталій Лук'яненко здобув золоту медаль на дистанції 10 км у класах В1-3 на зимових Паралімпійських іграх. Таким чином харків'янин став став шестиразовим чемпіоном зимових Паралімпійських ігор

    Анатолій Ковалевський та Дмитро Суярко завоювали відповідно срібну та бронзову медалі.

    У цій дисципліні виступала ще два українці – Ярослав Решетинський та Олександр Казік відповідно посіли 4 та 5 місця.

    Нагадаємо, Україна виграла одразу дев'ять медалей за четвертий день Паралімпіади-2022: два «золота», чотири «срібла» та три «бронзи».

    Усього в України 17 медалей за підсумками чотирьох днів Паралімпіади – шість «золотих», сім «срібних» і чотири «бронзові».

    Це дозволяє Україні залишатися на другому місці в медальному заліку.

    Джерело: Чемпіон

    Теги: спорт паралімпійські ігри
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    Харків'янин Лук'яненко став шестиразовим чемпіоном Паралімпійських Ігор