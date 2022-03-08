Харків'янин Лук'яненко став шестиразовим чемпіоном Паралімпійських Ігор

Україна виграла одразу дев'ять медалей за четвертий день Паралімпіади-2022

Український біатлоніст Віталій Лук'яненко здобув золоту медаль на дистанції 10 км у класах В1-3 на зимових Паралімпійських іграх. Таким чином харків'янин став став шестиразовим чемпіоном зимових Паралімпійських ігор

Анатолій Ковалевський та Дмитро Суярко завоювали відповідно срібну та бронзову медалі.

У цій дисципліні виступала ще два українці – Ярослав Решетинський та Олександр Казік відповідно посіли 4 та 5 місця.

Нагадаємо, Україна виграла одразу дев'ять медалей за четвертий день Паралімпіади-2022: два «золота», чотири «срібла» та три «бронзи».

Усього в України 17 медалей за підсумками чотирьох днів Паралімпіади – шість «золотих», сім «срібних» і чотири «бронзові».

Це дозволяє Україні залишатися на другому місці в медальному заліку.

Джерело: Чемпіон