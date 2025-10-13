Трамп розказав, як він сварив Віткоффа за довгі розмови з Путіним

Трамп: Я запитав: «Про що ви, в біса, говорили п’ять годин?»

Трамп визнав, що відправив на переговори з Путіним радника, який «нічого не знав про Росію»

Президент США Дональд Трамп розповів про несподівано тривалу зустріч між його спецпосланцем Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп зізався, що відправив на переговори людину, яка не мала досвіду у цій сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Трамп зізнався, що очікував на коротку розмову, але вона перетворилася на багатогодинне спілкування: «Я відправив Віткоффа на зустріч з Путіним, думаючи, що це буде 15−20 хвилин. Віткофф не мав уявлення про Росію чи Путіна. Він не знав багато про політику».

Незважаючи на відсутність у радника відповідних знань, його зустріч із Путіним тривала 5 годин.

Сам Трамп був вкрай здивований тривалістю переговорів: «Я запитав: «Про що ви, в біса, говорили п’ять годин?». Він відповів, що вони говорили про «цікаві речі»».

Трамп не уточнив, коли саме відбулася ця зустріч і про які саме «цікаві речі» йшлося.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Володимир Путін зрештою буде змушений завершити війну проти України, оскільки продовження бойових дій обернеться для нього погано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську правду.

Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін «піде на завершення» російсько-української війни, інакше це матиме для нього негативні наслідки. Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, прямуючи до Ізраїлю. «Українцям варто віддати належне – вони добре тримаються, дуже добре воюють», – зазначив Трамп.

Американський президент також наголосив, що війна, яка триває вже понад три роки, «не мала б відбутися».