Зеленський прибув до США

Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрнуться 17 жовтня

16 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів, передає «Главком» із посиланням на допис президента.

Президент України Володимир Зеленський анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. За словами глави держави, сьогодні заплановані переговори з представниками провідних оборонних компаній, які виробляють потужну зброю, здатну зміцнити українську оборону. Зокрема, йтиметься про додаткове постачання систем протиповітряної оборони.

Також Зеленський повідомив про зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Президент наголосив, що в умовах, коли Росія щоденно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, Україна працює над підвищенням своєї стійкості.

На завтра, за словами Зеленського, запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Український лідер висловив сподівання, що «імпульс приборкання терору й війни», який спрацював на Близькому Сході, допоможе пришвидшити завершення російської агресії проти України.

«Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обов’язково спрацює і щодо Росії. Уже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про томагавки», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що мир і надійне гарантування безпеки не можуть мати альтернатив, і зараз головне –якнайшвидше захистити життя українців від російських ударів та штурмів. Він подякував усім партнерам, які допомагають Україні вистояти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словами глави держави, переговори, які відбудуться 17 жовтня, можуть «наблизити завершення війни».

Президент наголосив, що Україна вже виконала свою «домашню роботу», підготувавши військову та економічну частини порядку денного. «Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни», – зазначив глава держави.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України. Як писав Axios, Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.

До слова, минулого тижня Дональд Трамп заявив, що попередив Зеленського про можливість висунення Путіну нового ультиматуму: або Росія проведе серйозні мирні переговори, або Україна отримає «Томагавки».

Крім того, після розмови з Путіним, Трамп переконаний, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором цілком можлива.