Єврокомісія відреагувала на удар РФ по дитсадку в Харкові

Речниця Єврокомісії: Сьогодні Путін обрав мішенями дітей

Речниця Єврокомісії Анітта Гіппер заявила, що ЄС позитивно оцінює наміри президента США Дональда Трампа домогтися припинення війни шляхом переговорів із Росією, однак Кремль демонструє протилежну позицію – замість діалогу обирає шлях агресії, що підтверджує сьогоднішній удар по дитячому садку в Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Ми постійно бачимо, що Україна прагне миру, Європа прагне миру, США прагнуть миру, і саме тому ми вітаємо ініціативу президента Трампа нарешті досягти цієї мети», – сказала Гіппер.

Водночас, як наголосила речника, Росія обрала «мову війни». «Саме сьогодні Путін обрав мішенями дітей. Він знову обрав мішенню дитячий садок. Він забирає невинні життя», – додала вона.

Речниця підкреслила, що ЄС у відповідь має намір продовжувати «підтримувати Україну в усьому, як у тому числі зазначалося на останній зустрічі «коаліції охочих», щоб Україна могла залишатися сильною до, під час і після будь-якого припинення вогню».

Нагадаємо, Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок. За словами мера Ігоря Терехова, окупанти атакували Холодногірський район міста. Унаслідок ворожої атаки загинув 40-річний чоловік.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по дитячому садочку в Харкові.

Зокрема, Міністерство оборони РФ оприлюднило заяву, в якій пояснило сьогоднішній нічний удар по території України, включаючи обстріл Харкова, де зокрема постраждав дитячий садок. У відомстві заявили, що удар був завданий нібито «у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії».

Як повідомлялося, ранкова атака на Харків, під час якої три російські дрони-камікадзе «Шахед» поцілили безпосередньо у будівлю, де розташовувався приватний дитячий садок, забрала життя одного чоловіка. Діти з приватного дитячого садочку встигли потрапити до укриття. Як саме працював приватний заклад буде з’ясовувати слідство.