МОК провів виховну бесіду з українським скелетоністом Гераскевичем: чого досягли сторони?

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
МОК провів виховну бесіду з українським скелетоністом Гераскевичем: чого досягли сторони?
Владислав Гераскевич може отримати дискваліфікацію на Олімпіаді
фото: Getty Images

Владислав Гераскевич не збирається відступати у питанні виступу в «шоломі пам'яті»

У Кортіні-д’Ампеццо відбулася зустріч представників Міжнародного олімпійського комітету з делегацією НОК України та скелетоністом Владиславом Гераскевичем щодо ситуації навколо так званого «шолома пам’яті». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України. 

Обговорення позицій сторін

Головною темою стала ситуація довкола використання спортсменом «шолома пам’яті», створеного для вшанування українських атлетів, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей елемент екіпірування став символічним знаком пошани та нагадуванням про втрати українського спортивного середовища під час війни. У МОК наголосили, що використання такого шолома під час офіційних заїздів є неможливим. Представники організації пояснили це чинними вимогами до нейтральності екіпірування на міжнародних стартах. Натомість було запропоновано альтернативний формат вшанування – виступати із чорною стрічкою під час змагань. У МОК підкреслили, що такий формат відповідає регламенту та вже застосовувався в інших випадках для вшанування пам’яті. Водночас «шолом пам’яті» запропонували демонструвати до старту та після завершення заїздів, а також під час спілкування з журналістами у мікс-зоні. За задумом посадовців, це дозволило б зберегти символічний жест, не порушуючи правил змагань.

Владислав Гераскевич відхилив озвучені пропозиції та заявив, що готовий виходити на старт виключно у «шоломі пам’яті». Спортсмен наголосив, що для нього це питання має глибоке особисте та моральне значення. Національний олімпійський комітет України та збірна команда повністю підтримали позицію спортсмена, підкресливши повагу до його принципового рішення. У команді зазначили, що йдеться не про політичний жест, а про вшанування пам’яті колег, які представляли Україну на міжнародній арені. У НОК України наголосили, що й надалі відстоюватимуть право українських атлетів гідно вшановувати пам’ять загиблих колег і представляти державу на міжнародній арені з дотриманням олімпійських цінностей і принципів. Також було підкреслено, що українська сторона продовжить діалог із міжнародними спортивними інституціями, аби знайти рішення, яке дозволить поєднати повагу до правил і право на збереження національної пам’яті.

Подальші кроки українця 

12 лютого о 10:30 Гераскевич має з'явитися на старт першого заїзду особистого турніру в скелетоні. Він пропустив останнє тренування, але попередні його результати дають оптимістичний настрій на гарний виступ. Упродовж підготовчих заїздів Гераскевич демонстрував конкурентний час і впевнено проходив ключові відрізки траси, що дозволяє розраховувати на боротьбу за високі позиції.

Єдиною перешкодою може стати безапеляційне рішення МОК дискваліфікувати спортсмена. У разі такого розвитку подій українець може не отримати можливості вийти на старт, попри фізичну готовність. Остаточне рішення очікується напередодні змагань, і воно може суттєво вплинути не лише на виступ самого Гераскевича, а й на загальний контекст участі української команди в турнірі.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що Владислав Гераскевич заявляв, що готує офіційний запит до МОК із вимогою дозволити виступи в цьому шоломі. За його словами, альтернативна пропозиція – використання чорної стрічки – не відображає масштаб втрат українського спорту.

«Я вважаю, що чорних стрічок просто не вистачить, щоб вшанувати всіх українських спортсменів, яких вбила росія. «Шолом пам’яті» не порушує жодних правил, і, на моє переконання, не суперечить положенням Олімпійської хартії. Це не політична акція – це вшанування загиблих атлетів, і ми маємо право про це говорити. Я катався в цьому шоломі позавчора, вчора, сьогодні і буду кататися в ньому й надалі – на тренуваннях і на наступних змаганнях», – зазначив Гераскевич.

