«Київ-Баскет» з перемоги стартував у півфіналі Суперліги



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"Запоріжжя" - "Київ-Баскет" Федерація баскетболу України

Кияни перемогли на виїзді в Запоріжжі в першому матчі півфінальної серії

Переможець регулярного чемпіонату БК «Запоріжжя» приймав «Київ-Баскет» у першому матчі другого раунду плей-оф Суперліги та поступився – 86:94.

«Запоріжжя» - «Київ-Баскет» - 86:94 (15:23, 22:17, 23:23, 26:31)

«Запоріжжя»: Трент (19 очок + 7 підбирань), Холтон (18+6), Кіндал (16+9), Шевченко (14), Кондраков (11), Мироненко (5), Пресслі (3).

«Київ-Баскет»: Петров (28+7), Нванкво (11+5), Луценко (10+5), Крік (10), Сандул (9+8), Крутоус (9), Челован (6), Латкович (6), Горобченко (3), Носков (2).

Рахунок серії – 0:1.

Перша половина пройшла за сценаріем тренера гостей Євгена Мурзіна, який зумів нав’язати супернику комфортний для своєї команди темп гри. Гості мали невеличку перевагу на чужому щиті, припустилися меншої кількості втрат та намагалися нав’язувати в’язку гру супернику у трисекундній.

Заволодівши перевагою у дебюті, гості лідирували у рахунку протягом всієї першої половини, пішовши на велику перерву за переваги в 3 очки. Господарі відійшли після невдалого старту лише в другій чверті, але виграти стартові 20 хвилин півфіналу не зуміли.

Напруга зросла ще більше у третій чверті. Команди багато фолили і півчверті займалися пробиттям штрафних. На цьому відрізку запоріжці зуміли вперше в матчі вийти вперед, але завдяки класній грі Петрова, який набрав 10 очок за десятихвилинку, кияни зуміли зберегти перевагу перед заключним ігровим відрізком.

Але в підсумку гра бігмена національної збірної України у другій половині стала визначальною для його колективу. Петров набрав ще 14 очок у заключній чверті і саме навколо цього гравця будувалась гра киян у вирішальні хвилини гри. Запоріжці лише дуже рідкими епізодами знаходили свій темп в цьому матчі - здебільшого гра проходила під диктовку Київ-Баскета, який відкрив півфінальну серію виїзною перемогою. Гості мали перевагу за всіма ключовими статистичними показниками і довели матч, який тривав більше двох годин, до перемоги 94:86.

Другий поєдинок серії до трьох перемог суперники проведуть в неділю, 7 квітня, також в Запоріжжі.