«Хімік» у овертаймі подвоїв перевагу в фінальній серії Суперліги



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«Хімік» – «Київ-Баскет» ФБУ

Южненці вдруге перемогли киян у фінальній серії плей-оф баскетбольної Суперліги

Южненський «Хімік» переміг у овертаймі вдома Київ-Баскет у другому поєдинку фінальної серії плей-оф Суперліги Парі-Матч – 92:87.

«Хімік» (Южне) – «Київ-Баскет» – 92:87 ОТ (20:19, 23:23, 12:24, 23:12, 14:9)

«Хімік»: Джонс (25 очок + 15 підбирань), Едвін (19+7), Сидоров (15), Павлов (12+7), Марченко (9), Войналович (7), Рябчук (5).

«Київ-Баскет»: Петров (23+19), Крік (20+5), Носков (12), Латкович (10), Крутоус (9+6), Нванкво (8+5), Луценко (3), Сандул (2).

Серія - 2:0

Кияни намагалися врахувати помилки попереднього поєдинку, не дозволяючи тому одразу захопити ініціативу. Відбивши стартові атаки, саме кияни пішли вперед. Рахунок триочковим відкрив Крік. Згодом гості вже на п’ять очок були попереду. Досить довго щільний захист киян де дозволяв южненцям вирівняти становище. Лише на останній хвилині чверті «Хімік» таки вийшов з мінуса. Южненці влучніше реалізовували свої спроби, натомість кияни частіше атакували й тримали за допомогою цього паритет.

З початком другої 10-хвилинки гості знову пішли вперед. Під кінець чверті вперше в матчі різниця зросла до семи очок. Однак до перерви господарі не лише відігралися, а й повернули мінімальну перевагу в один бал. Вирішальними стали заключні атаки Едвіна – дві з-за дуги та одна з середньої відстані. Він став найрезультативнішим у «Хіміка» – 13 очок. При цьому кияни випередили южненців у реалізації з середньої дистанції та підбираннях.

По перерві кияни продовжили задавати тон гри. Найактивнішим у цьому був Петров. За третю чверть він збільшив свій доробок ще на 9 очок. Перевага гостей вперше сягнула двозначного числа. Сидоров у заключній атаці зменшив різницю до 11 очок.

Южнеці з початком заключної чверті відповіли на цю загрозу потужним ривком 12:0. Половину з цих очок набрав Джонс. Втім куражу для остаточного вирішення всіх питань не вистачило. Кияни вирівняли гру. За 20 секунд до кінця основного ігрового часу господарі за рівного рахунку пішли в останню атаку, однак до результативного кидка справа не дійшла.

У овертаймі в гостей збився приціл. Натомість южненці більшість своїх атак завершили результативно. То ж тактичні фоли на останній хвили ситуацію вже не змінили. «Хімік» здобув другу перемогу в серії.

Наступний матч команди проведуть 25 квітня в Києві.