«Хімік» втретє переміг «Київ-Баскет» і втретє виборов титул чемпіона України



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«Київ-Баскет» - «Хімік» ФБУ

Южненці всуху розбили киян у фінальній серії плей-оф Суперліги

Столичний «Київ-Баскет» приймав «Хімік» в третьому матчі фінальної серії плей-оф Суперліги, який проходив у Палаці спорту.

«Київ-Баскет» - «Хімік» - 73:79 (23:16, 21:18, 12:26 )

«Київ-Баскет»: Крік (21 очко), Крутоус (14), Латкович (10 + 5 підбирань), Нванкво (9+11), Петров (7), Сандул (5+6), Горобченко (5), Челован (2).

«Хімік»: Едвін (26+7), Павлов (20+8), Сидоров (13), Джонс (11+7), Рябчук (6+7), Марченко (3).

Команди демонстрували рівну гру на старті матчу, але господарі за рахунок кращого відсотку влучань з гри заволоділи перевагою. У другій чверті кияни продовжили тиснути на суперника через фарбу, але окремо відзначаємо свінгменів господарів Кріка та Крутоуса, які до великаї перерви записали до свого активу 24 очка на двох. Головним сюжетом першої половини, а може й матчу стали події наприкінці другої чверті: головний тренер южненців Віталій Степановський отримав два технічних фоли за 25 секунд і достроково залишив зал Палацу спорту задовго до закінчення матчу.

Як виявилось, втрата тренера лише завела южненців, які провели дуже потужний відрізок в третій чверті. Гості нав’язали боротьбу на щитах і навіть заволоділи перевагою в фарбі, вигравши серію відскоків на чужому щиті. До того ж «Хімік» додав агресії в захисті та відчув впевненість на чужій половині майданчику, що дозволило гостям виграти чверті 26:12 та перегорнути все з ніг на голову, отримавши 4 очка переваги перед заключною десятихвилинкою.

Якщо в першій половині на своїх плечах южненців тягнув Едвін, то у другій частині гри на повну увімкнувся Павлов, який провів черговий переконливий відрізок. Українець розривав опонентів у трисекундній та допоміг своїй команді втримати здобуту перевагу.

Також відзначаємо надзвичайно важливий триочковий Марченка - головного ікс-фактору южненців в цьому плей-оф, а також два підбирання на чужому щиті та фантастично важливі очки Едвіна наприкінці гри, які не дозволили супернику підібратися в рахунку. «Київ-Баскет» не зумів продемонструвати характер на вирішальному відрізку гри і зазнав домашньої поразки, яка означає, що «Хімік» втретє в історії став чемпіоном України, вигравши заключний матч серії з рахунком 79:73.

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