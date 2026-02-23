Головна Спорт Новини
Гімнаст Чепурний здобув золото Кубка світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гімнаст Чепурний здобув золото Кубка світу
За сумою двох стрибків Чепурний (по центру) отримав від суддів переможні 14,716 бала
фото: International Gymnastics Federation

Чепурний переміг в опорному стрибку на першому в сезоні етапі Кубка світу

Український гімнаст Назар Чепурний здобув золото Кубка світу. Про це повідомляє «Главком».

23-річний спортсмен переміг в опорному стрибку на першому в сезоні етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у німецькому Котбусі

Назар був кращим кваліфікації і у фіналі не поступився лідерством. За сумою двох стрибків він отримав від суддів переможні 14,716 бала.

Ще одна представниця України у фіналах КС у Котбусі Богдана Ковальова стала шостою у вправах на колоді (11,566 бала).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: Назар Чепурний спортивна гімнастика спорт

