Гімнаст Чепурний здобув золото Кубка світу
Чепурний переміг в опорному стрибку на першому в сезоні етапі Кубка світу
Український гімнаст Назар Чепурний здобув золото Кубка світу. Про це повідомляє «Главком».
23-річний спортсмен переміг в опорному стрибку на першому в сезоні етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у німецькому Котбусі
Назар був кращим кваліфікації і у фіналі не поступився лідерством. За сумою двох стрибків він отримав від суддів переможні 14,716 бала.
Ще одна представниця України у фіналах КС у Котбусі Богдана Ковальова стала шостою у вправах на колоді (11,566 бала).
