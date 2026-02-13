Головна Країна Суспільство
Владислав Гераскевич став обличчям нової марки від «Укрпошти»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Владислав Гераскевич став обличчям нової марки від «Укрпошти»
Кошти від продажу будуть спрямовані на підтримку родин загиблих українських спортсменів
фото з відкритих джерел

Укрпошта випустила марку на честь українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого МОК дискваліфікував через «шолом пам'яті» 

«Укрпошта» презентував новий благодійний випуск, присвячений лідеру української збірної зі скелетону Владиславу Гераскевичу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт компанії. 

Повідомляється, що марка під назвою «Коли ти з Україною – ти перемагаєш!» стала символом підтримки атлета після його резонансного відсторонення від Зимових Олімпійських ігор–2026.

«Сьогодні Укрпошта випускає марку з Владиславом Гераскевичем. Як знак підтримки та поваги. Як фіксацію моменту, коли спортсмен став голосом усієї країни. Є речі, які неможливо дискваліфікувати. Гідність. Памʼять. Вірність Батьківщині. І саме вони важать більше за будь-яке золото світу», – йдеться в повідомленні.

Центральним елементом дизайну марки став легендарний «шолом пам'яті» Гераскевича. Саме через нього спортсмена дискваліфікували. Гераскевич відмовився виступати в нейтральному екіпіруванні, натомість наполягав на шоломі із зображеннями українських атлетів, які загинули, захищаючи країну від російської агресії.

Марка із зображенням Гераскевича
Марка із зображенням Гераскевича
фото: Укрпошта

В Укрпошті вражені сміливістю й силою спортсмена і передають йому 50 унікальних номерних марок.

Нагадаємо, МОК покарав Гераскевича за шолом, але закрив очі на подібні вчинки інших учасників Олімпіади. Міжнародний олімпійський комітет, який дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича за використання «шолома пам'яті», не реагував на подібні вчинки інших учасників Олімпіади.

Офіційною підставою для дискваліфікації українця стала нібито його відмова дотримуватися правил щодо самовираження для атлетів.

Однак, під час Олімпіади інші учасники Ігор робили подібні вчинки до того, який зробив Владислав. Разом з тим, МОК не відсторонив жодного з них від змагань.

 

