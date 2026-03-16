Кремль прокоментував санкції України проти російських паралімпійців-окупантів

Артем Худолєєв
Україна запровадила санкції проти десяти російських паралімпійців

Пєсков згадав про «київський режим»

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував пропагандистам санкції України проти російських паралімпійців-окупантів. Про це інформує «Главком».

«Дії київського режиму, які не здатні кинути хоч якусь тінь на такі успішні виступи наших спортсменів на Паралімпіаді», – прокоментував представник Кремля введені Україною санкції щодо 10 паралімпійців-окупантів із Росії.

Нагадаємо, Україна запровадила санкції проти десяти російських паралімпійців.

Усі вони брали участь у загарбницькій війні Росії проти України. Вони поширюють російську пропаганду й використовують спортивні заходи як майданчик для відбілювання російських злочинів та окупації.

Під санкції України потрапили:

  • Бондаренко Микола Володимирович – майстер спорту Росії зі стрільби з лука стоячи, учасник війни в Україні.
  • Бушмакін Антон Павлович – російський морський піхотинець, військовослужбовець‑контрактник, сапер, член збірної з веслування на байдарках і каное.
  • Васильєв Рінат Рінатович – араспортсмен‑пауерліфтер, російський військовослужбовець та учасник війни проти України, член паралімпійської збірної Москви.
  • Генінов Циден Баїрович – лейтенант Збройних сил РФ, брав участь у наступі на Київщину, дворазовий чемпіон світу зі стрільби з лука серед військовослужбовців на турнірах під егідою Міжнародної ради військового спорту.
  • Ішбулатов Денис Рінатович – підполковник російської армії, параспортсмен‑стрілець, учасник війни проти України.
  • Костенко Ростислав Олександрович – добровільний учасник війни проти України, член резервного складу російської національної паралімпійської команди з фехтування на візках.
  • Сайфуллін Рустам Галійович – полковник російської армії, військовий інженер, параспортсмен, безпосередній учасник війни проти України, а також бойових дій у Чечні, Сирії та Грузії; у 2022 році указом ватажка РФ Володимира Путіна нагороджений званням «Героя РФ».
  • Устюжин Руслан Валерійович – російський десантник, який виступає у волейболі сидячи, грає у чемпіонаті Росії, є членом збірної з адаптивних видів спорту, а також капітан московської команди у цьому виді, що складається виключно з учасників війни проти України.
  • Шинкар Владислав Леонідович – член збірної з фехтування на візках, уродженець Донецька, колишній заступник командира незаконного збройного угруповання «Восток», служив разом із пропагандистом Владленом Татарським. Залишився без ніг під час спроби окупувати Донецький аеропорт навесні 2015 року.
  • Ширяєв Іван Ігорьович – командир мотострілецького відділення, брав участь у знищенні Бахмута, член резервного складу російської збірної з парасноуборду.
