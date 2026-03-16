Кремль прокоментував санкції України проти російських паралімпійців-окупантів

Пєсков згадав про «київський режим»

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував пропагандистам санкції України проти російських паралімпійців-окупантів. Про це інформує «Главком».

«Дії київського режиму, які не здатні кинути хоч якусь тінь на такі успішні виступи наших спортсменів на Паралімпіаді», – прокоментував представник Кремля введені Україною санкції щодо 10 паралімпійців-окупантів із Росії.

Нагадаємо, Україна запровадила санкції проти десяти російських паралімпійців.

Усі вони брали участь у загарбницькій війні Росії проти України. Вони поширюють російську пропаганду й використовують спортивні заходи як майданчик для відбілювання російських злочинів та окупації.

Під санкції України потрапили: