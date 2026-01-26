Головна Спорт Новини
Гігант помер від стероїдів? Пішов з життя титулований італійський бодібілдер

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гігант помер від стероїдів? Пішов з життя титулований італійський бодібілдер
Андреа Лоріні працював інструктором у тренажерному залі та брав участь у чемпіонатах з бодібілдингу

Лоріні був бронзовим призером чемпіонату IFBB у ваговій категорії до 90 кг у 2017 та 2019 роках

Італійський бодібілдер Андреа Лоріні, який був відомий під псевдонімом Гігант, помер від раптової інфекційної хвороби на 49-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Daily Star.

Зазначається, що 20 січня 2026 року мати Лоріні Надя виявила його вдома непритомним і викликала швидку допомогу.

Бодібілдер помер у реанімації від некротизуючого фасціїту (інфекційного захворювання, що викликається м'ясоїдними бактеріями), який, за словами сім'ї спортсмена, є наслідком використання стероїдів та допінгу.

Андреа Лоріні працював інструктором у тренажерному залі та брав участь у чемпіонатах з бодібілдингу.

Зокрема, він був бронзовим призером національного чемпіонату IFBB у ваговій категорії до 90 кг у 2017 та 2019 роках.

Нагадаємо, вболівальник «Норвіча» помер після того, як йому стало погано під час матчу 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу проти «Уолсолла».

«З сумом повідомляємо про смерть уболівальника нашої команди після завершення матчу Кубка Англії. «Норвіч» хотів би висловити свої щирі співчуття сім'ї та друзям уболівальника у цей неймовірно важкий час», – йдеться у заяві клубу.

Зустріч відбулася у неділю, 11 січня. «Норвіч» на своєму полі розгромив «Уолсол» з рахунком 5:1.

Як повідомлялося, колишній гравець та тренер софійського ЦСКА і збірної Болгарії з футболу Дімітар Пєнєв помер у віці 80 років.

Як тренер Пєнєв з ЦСКА тричі був чемпіоном Болгарії та п'ять разів ставав володарем Кубку країни. 

Дімітар Пєнєв прославився після того, як очолив збірну Болгарії. Він привів збірну Болгарію до її найкращого результату в історії – четвертого місця Чемпіонату світу-1994 у США. Також Пєнєв вперше в історії болгарського футболу вивів збірну до фінальної частини Чемпіонату Європи – Євро-96.

За свої досягнення Пєнєв був визнаний найкращим тренером Болгарії ХХ століття і був почесним громадянином Софії.

