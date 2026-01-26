Гігант помер від стероїдів? Пішов з життя титулований італійський бодібілдер

Андреа Лоріні працював інструктором у тренажерному залі та брав участь у чемпіонатах з бодібілдингу

Італійський бодібілдер Андреа Лоріні, який був відомий під псевдонімом Гігант, помер від раптової інфекційної хвороби на 49-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Daily Star.

Зазначається, що 20 січня 2026 року мати Лоріні Надя виявила його вдома непритомним і викликала швидку допомогу.

Бодібілдер помер у реанімації від некротизуючого фасціїту (інфекційного захворювання, що викликається м'ясоїдними бактеріями), який, за словами сім'ї спортсмена, є наслідком використання стероїдів та допінгу.

Андреа Лоріні працював інструктором у тренажерному залі та брав участь у чемпіонатах з бодібілдингу.

Зокрема, він був бронзовим призером національного чемпіонату IFBB у ваговій категорії до 90 кг у 2017 та 2019 роках.

