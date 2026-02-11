Головна Спорт Новини
Ексукраїнський суддя завищив бали за виступ російського фігуриста на Олімпіаді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ексукраїнський суддя завищив бали за виступ російського фігуриста на Олімпіаді
Гуменник набрав 86,72 бала у короткій програмі на Олімпіаді

На дивне голосування судді з Азербайджану звернула увагу канадська журналістка

Спортивна журналістка з Канади Беверлі Сміт прокоментували оцінку судді з Азербайджану Юрія Клюшникова, яку він поставив росіянину Петру Гуменнику в короткій програмі на Олімпіаді. Про це повідомляє «Главком».

Дивні оцінки від Клюшникова для Гуменника

Гуменник набрав 86,72 бала та йде на 12-му місці. При цьому від азербайджанського судді Юрія Клюшникова, який раніше представляв Україну, росіянин отримав 96,96 бала, що відповідає четвертому місцю.

«Дивне голосування судді з Азербайджану у чоловічому одиночному катанні на Олімпіаді. Раніше він судив змагання від України. Він поставив росіянина Гуменника на 4 місце (він 12-й), Егадзе на 5-те (15-й), Шайдорова на 10-те (5-й), Гоголева на 16-те (10-й)», – написала Сміт у Х.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

