Ексукраїнський суддя завищив бали за виступ російського фігуриста на Олімпіаді

На дивне голосування судді з Азербайджану звернула увагу канадська журналістка

Спортивна журналістка з Канади Беверлі Сміт прокоментували оцінку судді з Азербайджану Юрія Клюшникова, яку він поставив росіянину Петру Гуменнику в короткій програмі на Олімпіаді. Про це повідомляє «Главком».

Дивні оцінки від Клюшникова для Гуменника

Гуменник набрав 86,72 бала та йде на 12-му місці. При цьому від азербайджанського судді Юрія Клюшникова, який раніше представляв Україну, росіянин отримав 96,96 бала, що відповідає четвертому місцю.

«Дивне голосування судді з Азербайджану у чоловічому одиночному катанні на Олімпіаді. Раніше він судив змагання від України. Він поставив росіянина Гуменника на 4 місце (він 12-й), Егадзе на 5-те (15-й), Шайдорова на 10-те (5-й), Гоголева на 16-те (10-й)», – написала Сміт у Х.

